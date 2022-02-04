Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видео

Владимир Путин уснул на Олимпиаде в Пекине / скриншот с видео

Президент России Владимир Путин уснул во время выхода сборной Украины на открытии Олимпийских игр в Пекине.

Американский телеканал NBC показал задремавшего Путина на трибуне и сообщил, что у границ с Украиной сейчас сосредоточено более 100 тысяч российских солдат.

На кадрах видно, как лидер страны-агрессора, сидя на трибунах закрыл глаза, но опомнился, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их переговоры стали поводом для шуток в сети. Из-за карантинных ограничений все пять часов они сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.

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