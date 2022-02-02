"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и Орбана

В сети высмеяли встречу Путина и Орбана / скриншот с видео

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их переговоры стали поводом для шуток в сети.

Из-за карантинных ограничений все пять часов они сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.

"Брудершафт на расстоянии. Путин и Орбан не только переговоры провели в дистанционном омикрон-формате, но и по бокалу шампанского за их окончание подняли", - говорится в подписи к видео.

Больше всего пользователей Сети насмешило то, как политики пили шампанское, отмечая итоги пятичасовой встречи. Многие также указали на болезненный вид российского президента.

"Да, заметно, дергается и стоит не как здоровый", "Интересно, почему он никого не подпускает ближе? Может, от него уже мертвечиной попахивает? Или просто паранойя, как у его кумира - "кремлёвского горца", "Он и здесь в бронике?", "Паркинсон его постоянно дёргает", - писали в комментариях под видео.

Ранее президент России Владимир Путин вызвал недоумение своим внешним видом во время новогоднего поздравления.

В Сети опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.