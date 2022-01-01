"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех

В Сети высмеяли внешний вид Владимира Путина / скриншот

Президент России Владимир Путин вызвал недоумение своим внешним видом во время новогоднего поздравления.

В Сети опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.

"Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?", – подписал публикацию пользователь VestnikStab.

На кадрах президент стоит в темном пальто, неестественно выпирающемся на животе, словно туда что-то подмостили.

Читайте такжеВ Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомПользователи Сети выдвинули несколько теорий, почему Путин выступал в таком виде.

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"Россиянам представили модель Путина 2022 года", "Сожрал Россию, теперь пучит", "Пояс шахида под пальтом, на случай наступления НАТО", "Похоже, тройной бронежилет", "Самбист перешёл в супертяжи?", - писали в Сети.

Ранее мы сообщали, что в Сети жестко высмеяли статую президента РФ Владимира Путина в образе медведя-ангела, который выпускает в Волгу осетра, установленную в российском городе Астрахань.