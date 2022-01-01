"Сожрал Россию, теперь пучит": Путина во время новогоднего обращения подняли на смех

Внешний вид президента РФ вызвал много вопросов.
Президент России Владимир Путин вызвал недоумение своим внешним видом во время новогоднего поздравления.
В Сети опубликовали фото, где Путин стоит на фоне Кремля в пальто, под которым что-то выпирает.
"Объясните, пожалуйста, что здесь происходит?", – подписал публикацию пользователь VestnikStab.
На кадрах президент стоит в темном пальто, неестественно выпирающемся на животе, словно туда что-то подмостили.
Читайте такжеВ Кремле озвучили свою версию разговора Путина с БайденомПользователи Сети выдвинули несколько теорий, почему Путин выступал в таком виде.
"Россиянам представили модель Путина 2022 года", "Сожрал Россию, теперь пучит", "Пояс шахида под пальтом, на случай наступления НАТО", "Похоже, тройной бронежилет", "Самбист перешёл в супертяжи?", - писали в Сети.
Ранее мы сообщали, что в Сети жестко высмеяли статую президента РФ Владимира Путина в образе медведя-ангела, который выпускает в Волгу осетра, установленную в российском городе Астрахань.