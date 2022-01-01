"Ему придется заплатить высокую цену": Байден посоветовал Путину не рисковать из-за Украины

Джо Байден сообщил детали переговоров с Владимиром Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин в ходе телефонных переговоров 30 декабря изложили друг другу вопросы, которые вызывают озабоченность у сторон и договорились начать переговоры по некоторым из них.

Об этом Байден рассказал в ходе общения с журналистами в штате Делавер 31 декабря, расшифровку беседы публикует сайт Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО, и ему придется заплатить высокую цену", – сказал Байден.

Также американский лидер отметил, что у него сложилось впечатление будто Путин согласился с тем, что США и РФ, начиная с середины января проведут в Европе три серьезные встречи с участием старших должностных лиц, которые имеют отношение к ОБСЕ, совету Россия – НАТО, также речь идет о продолжении консультаций о стратегической доктрине отношений двух стран.

Читайте такжеЗеленский поговорит с Байденом 2 января: президент США объявит о поддержке Украины в борьбе с РФ"И так, он не выразил несогласия ни с чем из этого. Он изложил некоторые из своих соображений относительно НАТО, Соединенных Штатов и Европы, а мы изложили свои. И мы сказали, что начнем переговоры по некоторым из этих вопросов. Но я ясно дал понять, что они смогут состояться только в том случае, если он деэскалирует, а не эскалирует ситуацию в регионе", – добавил Байден.

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Президент США ожидает достичь прогресса в переговорах, но не стал отвечать на вопрос о том, грозят ли России санкции, если войска останутся у украинско-российской границы.

"Я не собираюсь вести переговоры на публике, но мы ясно дали понять, что (Путин - ред.) не может, я подчеркиваю - не может – продвигаться по Украине", – сказал президент США.

Напомним, телефонный разговор президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся 30 декабря. В ходе диалога, который был инициирован Путиным, стороны обсудили "гарантии безопасности" российскому государству и Украину.

В Белом доме сказали, что Байден предупредил Путина о решительных действиях западного мира в случае военного вторжения России в Украину.