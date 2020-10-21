Путинскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

Борис Корчевников (справа) / УНИАН

Российскому телепропагандисту, ведущему канала Россия-1 и гендиректору православного канала Спас Борису Корчевникову (а в прошлом - актеру и звезде сериала Кадеты) запретили въезд в Украину на трехлетний период ‒ из-за незаконного посещения захваченного РФ полуострова Крым.

Об этом сообщает портал Украинская правда со ссылкой на комментарий Андрея Демченко ‒ спикера Государственной пограничной службы. "Этому гражданину России [Борису Корчевников ‒ Главред] запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", ‒ сказал чиновник.

По словам Демченко, на момент пересечения Корчевниковым границы Украины поручений правоохранительным органам о запрете ему въезда в Украину либо информации о посещении захваченного полуострова Госпогранслужбе не поступало.

Также спикер ведомства заявил ‒ благодаря информации в СМИ пограничники провели дополнительную необходимую проверку по поводу нарушения пропагандистом украинского законодательства. По ее результатам Корчевникову и был вынесен запрет въезда в Украину сроком на три года.

С таким штампом в документах россиянин и покинул территории Украины рейсом "Киев-Стамбул".

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