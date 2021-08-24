Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины

Рада одобрила проект закона о большом Государственном гербе / УНИАН

Во вторник, 24 августа, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект большого Государственного герба.

За соответствующий законопроект №5712 отдали свои голоса 257 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.

Отметим, что против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 - не голосовали.

Как выглядит большой Государственный герб

Согласно законопроекту, разработанному в соответствии с Конституцией, большой герб является государственным символом Украины.

Его главный элемент - знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой.

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Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

С левой стороны щит держит лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб в обязательном порядке должен воспроизводится:

на официальных символах президента, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов;

фасадах зданий резиденции президента в Киеве, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента;

на денежных знаках по решению Национального банка.

Что запрещает закон о большом Государственном гербе

В то же время большой государственный герб Украины не может быть использован:

как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, районов и областей и/или, как элемент такой символики;

запрещается воспроизводить изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

нельзя использовать или имитировать его изображения в рекламе, кроме социальной по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

не допускается также использовать изображения большого государственного герба в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему, а также размещать на картинке большого государственного герба Украины надписи или изображения независимо от способов их нанесения и содержания.

Напомним, ранее в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.