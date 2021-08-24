УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины

24 августа 2021, 15:14
Прослушать новость
Остановить

За отдали свои голоса 257 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.

Рада
Рада одобрила проект закона о большом Государственном гербе / УНИАН

Во вторник, 24 августа, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект большого Государственного герба.

За соответствующий законопроект №5712 отдали свои голоса 257 народных избранников в ходе внеочередного заседания парламента.

Отметим, что против высказались 11 парламентариев, еще четверо воздержались, а 13 - не голосовали.

Как выглядит большой Государственный герб

Согласно законопроекту, разработанному в соответствии с Конституцией, большой герб является государственным символом Украины.

Его главный элемент - знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой.

Реклама

Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

С левой стороны щит держит лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Проект закона предусматривает, что большой государственный герб в обязательном порядке должен воспроизводится:

  • на официальных символах президента, большой государственной печати Украины, печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов;
  • фасадах зданий резиденции президента в Киеве, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, зале заседаний парламента;
  • на денежных знаках по решению Национального банка.

Что запрещает закон о большом Государственном гербе

В то же время большой государственный герб Украины не может быть использован:

  • как собственная символика органов государственной власти, территориальных громад, районов и областей и/или, как элемент такой символики;
  • запрещается воспроизводить изображения большого государственного герба Украины в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
  • нельзя использовать или имитировать его изображения в рекламе, кроме социальной по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • не допускается также использовать изображения большого государственного герба в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему, а также размещать на картинке большого государственного герба Украины надписи или изображения независимо от способов их нанесения и содержания.

Напомним, ранее в Винницкой области фермеры вырастили специальные яблоки с трезубцем. Яблоки с национальным символом вырастили фермеры Винницкой области. Логотипы наносили с помощью наклеек. Плоды созревали на солнце, а под специальными наклейками остается рисунок.

viber
Верховная Рада герб Украины новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причинуУкраина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Удар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домамиУдар по должникам: в Украине за долги по ЖКХ хотят отключать от тепла домами Печальный итог 30 лет независимости: почему Украина превращается в придаток стран золотого миллиардаПечальный итог 30 лет независимости: почему Украина превращается в придаток стран золотого миллиарда Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоровИзбила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в КиевеБлогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве

Последние новости

15:28

Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции

15:18

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости Видео

15:14

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины Видео

14:56

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

14:38

"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

Реклама
14:24

Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения Видео

13:53

Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем Видео

13:48

Отдавшие жизнь за независимость Видео

13:46

Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

13:25

В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

13:09

За годы независимости из Украины выехали около 10 млн заробитчан - СМИ

13:03

Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

12:57

Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

12:39

В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле Видео

12:29

В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель Видео

12:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

11:53

Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича Фото Видео

11:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

11:46

Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

11:40

"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

Реклама
11:35

Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

11:02

46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе мнение

10:39

"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Фото Видео

10:37

В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса Видео

10:00

Парад в Киеве на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

09:55

Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

09:30

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти Видео

09:30

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

09:06

В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото) Видео

09:03

Коронавирус в Украине 24 августа: выявили почти 700 новых больных COVID-19

09:00

Быть сильной и сделать выводы из прошедших 30 лет: чего Украине желают в День Независимости

08:53

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

08:16

30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

07:35

В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации Видео

07:12

"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

06:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:18

Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией

06:05

Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья мнение

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

Реклама
04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять