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Разорвать блокаду РФ: в США спрогнозировали сроки контрудара ВСУ на юге

16 июля 2022, 14:58

Вооруженные силы Украины могут сосредоточиться на зачистке юга от рашистов и открытии доступа к Черному и Азовскому морям.

Когда будет перелом в войне
Эксперт США спрогнозировал сроки контрудара ВСУ / Фото УНИАН

Украине будет достаточно сложно освободить Донбасс от российских оккупантов в ближайшее время, заявил американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, Вооруженные силы Украины могут сосредоточиться на зачистке юга от рашистов и открытии доступа к Черному и Азовскому морям, сообщает Немецкая волна.

"К концу лета мы можем увидеть реальный прогресс на юге. Для Украины это очень, очень важно - восстановить доступ к черноморским портам, чтобы возобновить экспорт всех своих сельскохозяйственных товаров, разорвать российскую блокаду Одессы. Я себе это так представляю, что именно на этом они собираются сосредоточиться", - не исключил американский эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что ВСУ уже добились некоторого успеха на южном направлении, в частности – под Херсоном.

"Если, скажем, к сентябрю или октябрю они действительно освободят этот район, то это заложит предпосылки для начала серьезных переговоров о прекращении огня. Но я не думаю, что украинцы смогут добиться их до того, как откроют доступ к внешнему миру по Черному морю", - добавил Фукуяма.

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Ранее сообщалось о том, что Украина получит от западных партнеров снаряды для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, этот процесс является поэтапным.

"Мы доказываем, что можем ювелирно использовать их оружие и точно попадать в цели, и получаем больше оружия, да еще с более длинным радиусом действия", - отметил министр.

Смотрите онлайн новости Херсона

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