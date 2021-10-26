Разрушены стены и перекрытия: под Киевом взорвался детский сад

Детский сад в селе Кодаки / Нацполиция

В Киевской области во вторник, 26 октября, в селе Кодаки произошел взрыв в помещении пищеблока, смежном с котельной, на территории детского учебного заведения "Вербиченька".

Как сообщает пресс-службе ГСЧС, взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Дальнейшего возгорания взрыв не вызвал, но здание детсада получило значительные повреждения.

"Прибыв на место происшествия правоохранители установили, что сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение садика газом", - сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что никто не пострадал, однако помещение садика получило значительные повреждения.

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"По данному событию будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств, приведших к разгерметизации газовой трубы", - добавляет пресс-служба.

Причину взрыва в помещении котельной и пищеблока устанавливают работники АО "Киевоблгаз".

Ранее сообщали, что вблизи Белой Церкви произошел чрезвычайный инцидент. Взорвался сахарный завод, расположенный в селе Гребинки.

Как сообщили в главке полиции, ЧП произошло около 16:00. В результате парового взрыва, о котором копам поведал фельдшер "скорой" помощи, пострадали 5 человек.