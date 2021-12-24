Резкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлеб

В Украине планируют наценки на социальные продукты питания / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о разработке мер по сдерживанию роста цен на социальные продукты в Украине.

Правительство по поручению президента разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и других производителей социальных продуктов в связи с аномальной ценой газа, рассказал он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook Офиса президента.

"В ближайшие дни правительство выйдет с соответствующими предложениями. Мы также проводим консультации непосредственно с бизнесом, чтобы оценить уровень и потребность в такой поддержке", – сказал премьер.

"Кроме этого, в условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопрос повышения цен. В этом случае мы также работаем с ними, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей. Это ключевой вопрос", – добавил Шмыгаль.

По его словам, также рассматривается возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности на социальный хлеб.

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"Рассматриваем возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социального хлеба", – пояснил премьер.

Он отметил, что таких механизмов несколько.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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