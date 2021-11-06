Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

Алексей Резников считает, что его многолетний юридический опыт определенно пойдет на пользу процессу функционирования военного ведомства Украины.
Новоназначенный министр обороны Алексей Резников заявил, что его юридические навыки определенно пойдут на пользу ведомства. Свое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24. Резников заявил, что после его назначения министром обороны главная цель, которая стоит перед ведомством — реализация предписаний Конституции о нашем неустанном движении в сторону НАТО и как результат — "присоединение к Севеоатлантическому альянсу".
"Мне кажется, что сегодня мои определенные юридические навыки, которые накоплены за столько лет моей юридической и практической деятельности, могут быть на пользу Министерства обороны, а точнее — на пользу Вооруженных сил Украины, которые сегодня защищают нас с вами. А я как адвокат по традиции буду защищать Вооруженные силы Украины на дипломатическом, политическом фронте, общаться и представлять их в профильном комитете в парламенте, СНБО, и главное — с нашими западными партнерами, которые поддерживают нашу страну", — отметил он.
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Напомним, Алексей Резников возглавил Министерство обороны Украины 4 ноября. Его кандидатуру на рассмотрение парламента выдвинул президент Владимир Зеленский, который лично прибыл на заседание парламента.
"За" назначение Резникова проголосовало 273 депутата.