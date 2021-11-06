УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

6 ноября 2021, 12:15
Прослушать новость
Остановить

Алексей Резников считает, что его многолетний юридический опыт определенно пойдет на пользу процессу функционирования военного ведомства Украины.

Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников заявил, что его юридические навыки определенно пойдут на пользу ведомства. Свое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24. Резников заявил, что после его назначения министром обороны главная цель, которая стоит перед ведомством — реализация предписаний Конституции о нашем неустанном движении в сторону НАТО и как результат — "присоединение к Севеоатлантическому альянсу".

"Мне кажется, что сегодня мои определенные юридические навыки, которые накоплены за столько лет моей юридической и практической деятельности, могут быть на пользу Министерства обороны, а точнее — на пользу Вооруженных сил Украины, которые сегодня защищают нас с вами. А я как адвокат по традиции буду защищать Вооруженные силы Украины на дипломатическом, политическом фронте, общаться и представлять их в профильном комитете в парламенте, СНБО, и главное — с нашими западными партнерами, которые поддерживают нашу страну", — отметил он.

Читайте такжеРезников – министр обороны, должность для Верещук и отставки: Арахамия объявил о планах по Кабмину

Напомним, Алексей Резников возглавил Министерство обороны Украины 4 ноября. Его кандидатуру на рассмотрение парламента выдвинул президент Владимир Зеленский, который лично прибыл на заседание парламента.

"За" назначение Резникова проголосовало 273 депутата.

viber
Минобороны Украины новости Украины Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадамиНа Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайностьГороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в бедуПриметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери и как не попасть в беду Они провалили испытание войнойОни провалили испытание войной Кто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астрологаКто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астролога
12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

Реклама
12:03

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

10:27

Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в СумахВидео

10:24

В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана БандеруВидео

09:42

В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимацияВидео

09:31

Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

09:14

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:43

Волна COVID-19 будет как сезон ОРВИ: Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнутьВидео

08:18

Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человекВидео

08:01

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

07:53

Резников заявил, что Украина ведет консультации на всех уровнях из-за российских войск возле границыВидео

07:45

У кого на самом деле отобрал победу Зеленскиймнение

07:24

Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ УкраиныВидео

Реклама
07:10

Особый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьВидео

06:28

Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорилмнение

06:01

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

05:28

Морозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолоданииВидео

05:20

Влад Росс. Ждет ли Медведчука тюрьмаВидеоблоги

05:02

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

04:46

Есть ли дешевый продукт для снижения холестерина - комментарий эксперта

04:15

Лунный гороскоп на неделю 8-14 ноября: сплетни, интриги или влиятельный покровительВидео

03:50

"Не уподобляйтесь дикарям!": Комаровский рассказал, как не нужно лечить ОРВИ

03:15

"Красивая и женственная": солистка The Hardkiss Юлия Санина восхитила снимком без макияжа

02:44

Ляшко пообещал открыть больницу Феофания для "простых людей"Видео

02:30

Диетолог рассказала, как употребление какао влияет на кожу

02:13

Коронавирус у котов и собак: как распознать и лечить опасную болезньВидео

01:54

Дистанционное обучение: психотерапевт предупредила об опасных последствиях для здоровья ребенкаВидео

01:32

Узнать невозможно: Слава Каминская в облегающем платье показала, как выглядела в школеВидео

01:11

Дворцовый переворот или революция: астролог дал мрачный прогноз для ПутинаВидео

00:50

Стало известно, как удары головой по мячу влияют на футболистовВидео

00:47

Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

05 ноября, пятница
23:55

Смертельное ДТП в Харькове: у подростка принудительно возьмут анализ крови

23:41

Семейный психолог пояснила, как правильно паре распознать сексуальную дисгармонию

Реклама
23:23

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в УкраинеВидео

22:51

Как быть счастливой и любимой: три ценных совета психологаВидео

22:31

Выяснились условия посещения горнолыжных курортов в УкраинеВидео

22:26

"Назло всем врагам буду делать так же": Разумков рассказал о своей "Разумной политике"Видео

22:06

В Украине намерены ввести "ковидную амнистию" - ЛяшкоВидео

21:43

Подоляк жестко "присадил" Авакова и закрыл вопрос его отставкиВидео

21:23

У Саакашвиили начались серьезные провалы в памяти - адвокат

20:45

18 малышей случайно привили от коронавирусаВидео

20:33

"Особенные отношения": Меркель выступила за диалог с Россией

20:19

Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять