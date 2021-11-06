Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

Алексей Резников / УНИАН

Новоназначенный министр обороны Алексей Резников заявил, что его юридические навыки определенно пойдут на пользу ведомства. Свое заявление он сделал в эфире телеканала Украина 24. Резников заявил, что после его назначения министром обороны главная цель, которая стоит перед ведомством — реализация предписаний Конституции о нашем неустанном движении в сторону НАТО и как результат — "присоединение к Севеоатлантическому альянсу".

"Мне кажется, что сегодня мои определенные юридические навыки, которые накоплены за столько лет моей юридической и практической деятельности, могут быть на пользу Министерства обороны, а точнее — на пользу Вооруженных сил Украины, которые сегодня защищают нас с вами. А я как адвокат по традиции буду защищать Вооруженные силы Украины на дипломатическом, политическом фронте, общаться и представлять их в профильном комитете в парламенте, СНБО, и главное — с нашими западными партнерами, которые поддерживают нашу страну", — отметил он.

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Напомним, Алексей Резников возглавил Министерство обороны Украины 4 ноября. Его кандидатуру на рассмотрение парламента выдвинул президент Владимир Зеленский, который лично прибыл на заседание парламента.

"За" назначение Резникова проголосовало 273 депутата.