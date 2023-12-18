"Резонансное событие": в ГУР раскрыли, кто стоит за попыткой прослушки Залужного

Органы контрразведки и Службы безопасности Украины должны детально разобраться в инциденте, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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За попыткой прослушки Залужного стоит Россия - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Попытка прослушки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – стремление агрессора России получить сведения о планах сил обороны Украины. Враг применяет более дешевые способы, в таких случаях тратится гораздо меньше ресурсов, чем на поле боя. Компетентные органы должны разобраться в ситуации. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что речь идет о фактически сенсации. Следует тщательно разобраться в инциденте.

"Это, конечно, резонансное событие. Контрразведывательные органы, СБУ, в частности, должны разобраться в этой ситуации. Продолжается война и враг пытается разными способами получить информацию и изучить наши планы", - отметил Юсов. видео дня

Также Андрей Юсов подчеркнул, что россияне, таким образом, применяют более легкие способы, чем усилия на поле боя. Теперь нужно дождаться результатов расследования.

Попытка прослушки Залужного

Украинские СМИ ранее сообщили, что в кабинете, где должен был работать Залужный, нашли прослушку. В СБУ уточнили: прослушку обнаружили в здании, где планировала свою работу команда главнокомандующего ВСУ, а не именно в кабинете Залужного.

Позже выяснились новые подробности о "прослушке" Залужного. В частности, по данным журналиста Юрия Бутусова, персонал здания проверяют на полиграфе. Продолжается расследование инцидента.

Главком ВСУ Залужный прокомментировал прослушку: по его словам, устройство найдено в помещении, где он планировал работать. При этом Залужный подчеркнул, что это не его постоянное место работы.

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