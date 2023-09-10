РФ била по Киевщине дронами-камикадзе: есть раненые, много разрушений

В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека, есть разрушения, рассказал Руслан Кравченко.

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РФ нанесла удар по Киевщине / Коллаж: Главред, Фото: mvs.gov.ua

В Киевской области в результате ночной атаки российских дронов-камикадзе пострадало 4 человека, повреждено более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - написал он в Facebook.

Глава Киевской ОГА уточнил, что в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. В частности, выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют. Владельцам объектов предоставляется вся необходимая помощь".

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Кроме того, взрывной волной также повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном в них выбиты окна и двери.

Кравченко добавил, что в результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект.

Атака российских дронов-камикадзе

Ранее сообщалось, что на Киевщине обломками "посекло" дома, повреждены школа и детсад.

Напомним, оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали Киев дронами. Было зафиксировано падение обломков в Святошинском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах столицы Украины. На месте падения части обломков возникли возгорания. Есть один пострадавший, у которого возникла острая реакция на стресс – медики оказали необходимую помощь.

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