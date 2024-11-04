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РФ бросает на штурм все, что есть: в ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян

Марина Фурман
4 ноября 2024, 13:59
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Противник не отказывается от своих захватнических планов на Кураховском направлении.
ВСУ, карта
ВСУ пытаются сдерживать врага / Коллаж: Главред, фото Оперативное командование "Запад", deepstatemap

Коротко:

  • Враг стремится захватить Курахово
  • Силы обороны Украины применяют против оккупантов танки и артиллерию

На Кураховском направлении продолжаются интенсивные боевые столкновения, Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу продвигаться. Об этом рассказал и.о. пресс-офицера 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков в эфире Еспресо.

По его словам, на Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая.

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"Продолжаются активные боевые столкновения как механизированные, так и пешие. Противник не теряет своих намерений продвигаться вперед. Мы находимся в сложной обороне и продолжаем отражать вражеские атаки, применяя все имеющиеся средства", - прокомментировал военнослужащий.

Он подчеркнул, что у противника есть огромный человеческий ресурс, много техники и снарядов. Таким образом командование РФ использует все это, чтобы достигать своих захватнических планов.

В то же время подразделения 33 ОМБр применяют применяют танки Leopard, которые разбивают вражеские блиндажи, укрепленные позиции или позиции, которые удалось противнику занять.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

"Украинскими бойцами также активно применяется артиллерия, а пехота работает над тем, чтобы оккупантам ничего не удалось из их амбициозных планов. Противник очень агрессивный, стоит это признавать и понимать. Мы делаем все возможное, чтобы Курахово оставалось в тылу и враг не мог продвигаться вперед", - отметил Назар Войтенков.

Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Бои на Кураховском направлении - новости по теме

Как ранее писал Главред, российские оккупанты смогли завершить захват полукотла вблизи населенного пункта Кураховка в Донецкой области и вышли к берегам Кураховского водохранилища.

Недавно лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что враг пытается продвигаться на Кураховском направлении. Уже скоро могут начаться бои за город. По его словам, линия боевого столкновения еще не находится у самого города, однако оккупанты пытаются заходить в населенный пункт.

Российская оккупационная армия стремится выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. В издании Forbes пишут, если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.

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