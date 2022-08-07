РФ формирует ударный кулак: эксперт назвал главные направления вражеского штурма

РФ может пойти в наступление на двух направлениях / генштаб ВСУ

Россия имеет достаточно ограниченные возможности по обеспечению и усилению группировки на правом берегу Днепра. Поэтому оккупанты пытаются создать ударную группировку с целью дальнейшего продвижения на двух возможных направлениях.

"Первое направление - это, бесспорно, Николаев. Для того, чтобы взять под контроль хотя бы часть побережья украинского Черного моря, которую они сейчас не контролируют вовсе. И второе направление - на Кривой Рог", - заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире информационного телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день трудно сказать, какое направление захватчики считают как основное, поэтому сейчас можно рассматривать оба эти направления как вероятные и равнозначные.

"Относительно Криворожского направления, здесь надо смотреть немного дальше. Не является целью на сегодняшний день взять Кривой Рог, но есть цель выйти на оперативный простор и через фактически побережье Днепра пытаться прорваться на Запорожье. Ведь не забываем, что как на правом берегу накапливаются силы, так и на левом берегу противник накапливает силы. И очевидна его попытка прорваться в район Запорожья", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что Запорожье - это дополнительные мосты и это стратегически важно для них в случае продолжения активизации боевых действий именно на правом берегу Днепра.

"И так же для нас является чрезвычайно важным в случае нашего контрнаступления, если мы выйдем на берег Днепра даже без его форсирования, мы значительно усиливаем возможности огневого контроля выходов из Крыма. Что очень серьезно повлияет на возможность противника оперировать в Северной Таврии. Таким образом и для нас, и для противника именно южное направление становится чрезвычайно важным, и поэтому он так отчаянно копит силы", - подытожил Грабский.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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