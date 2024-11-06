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РФ готовит наступление на 2 крупных города: сможет ли враг реализовать задуманное

Марина Фурман
6 ноября 2024, 14:28
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По словам военного эксперта, оккупанты создают предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону двух украинских городов.
РФ готовит наступление на 2 крупных города: сможет ли враг реализовать задуманное
Оккупанты готовят новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы эксперта:

  • Оккупанты планируют новое наступление
  • Противник атакует на Кураховском направлении

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, поэтому они могут попытаться наступать на два украинских областных центра. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV.

По его словам, войска РФ бросают в бой все силы для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшего продвижения в сторону Днепра.

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"Противник планирует наступление, так же как и наступление на Запорожье. Но надо также осознать, что у него просто нет для этого ресурсов. И такими темпами наступления он может до Днепра идти очень и очень долго, если вообще сможет туда дойти", - объясняет эксперт.

При этом он добавляет, что ситуацию на Кураховском направлении пока не удалось стабилизировать.

"Противник пытается двигаться там, где он может двигаться. Противник осуществляет наступление, сосредоточив свои усилия на относительно небольших участках фронта. Если посмотреть на карту - это Кураховский участок и Покровский и Часов Яровский участок. Противник там осуществляет классическую схему боевых действий, которая прописана в его учебниках. Сосредоточение максимальных усилий на отдельных участках фронта для получения преимущества с нанесением точечных ударов на второстепенных и вспомогательных направлениях", - рассказывает Грабский.

Вместе с тем он подчеркнул, что Кураховское направление на данный момент является наиболее опасным для Украины, ведь именно там есть немало важных объектов.

"Речь идет о Кураховской ТЭЦ - важном объекте, захват которого может серьезно усложнить задачу для нас и облегчит обеспечение своих потребностей оккупантам", - подчеркнул Сергей Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал ранее Главред, в октябре 2024 года оккупационные войска страны-агрессора России заняли около 490 квадратных километров украинских территорий. По данным аналитиков DeepState, такое продвижение врага является крупнейшим за последний год, когда оккупанты проводили наступательные действия. Однако аналитики отметили, что такие территориальные потери не отражают ни фактический потенциал противника, ни ВСУ.

В то же время аналитики ISW сообщают, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции, которые расположены к югу от Часового Яра в Донецкой области.

Военный обозреватель Денис Попович рассказывал, что на Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая, ведь россияне стягивают технику и живую силу ближе к населенному пункту. По его словам, оккупанты вблизи Курахово сосредоточили более 60 тысяч личного состава.

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