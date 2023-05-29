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РФ готовит новый массированный удар: эксперт раскрыл планы оккупантов

Алексей Тесля
29 мая 2023, 18:19 обновлено 29 мая, 18:27
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Враг пытается искать пути прилета ракет, используя дроны, пояснил Алексей Гетьман.
ПВО Украина, ракета РФ
ПВО Украины показывает высокий результат работы / Коллаж АрміяInform, Минобороны РФ

Оккупанты РФ наносят комбинированные воздушные удары с целью истощить систему ПВО Вооруженных сил Украины, заявил военный обозреватель Алексей Гетьман.

"Поэтому они запустили ракеты на всякий случай совместно с "Шахедами". Снова наша ПВО показала, что она способна сбить все цели. Вообще непонятно, какая была цель у россиян по поводу этой атаки, но никакого вреда они не нанесли", — прокомментировал он в эфире информационного марафона ночную воздушную атаку.

При этом эксперт не исключил, что минувшая ночь может быть подготовкой к более массированной ракетной атаке РФ. Также враг пытается искать пути прилета ракет, используя дроны.

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"Однако ракета может спрятаться за складками местности, лететь вдоль рек и других местах, где ее трудно увидеть", — отметил эксперт.

Он предположил, что вполне вероятно, что россияне готовят какую-нибудь более-менее серьезную атаку: "Поэтому они прощупывают нашу оборону и параллельно пытаются ее истощить".

При этом аналитик подчеркнул, что после очередного Рамштайна, когда было принято решение, в том числе, об ускорении и увеличении поставок ракет для ПВО Украины, враг начал тратить большое количество своих ракет и дронов без какой-либо цели. Поэтому, скорее всего, эта цель, считает эксперт, заключается в подготовке к какому-то следующему более мощному удару.

"Любая противовоздушная оборона не способна перехватить все 100 процентов воздушных целей. Но я думаю, что количество будет увеличиваться. Мы ждем, когда у нас будут самолеты, те же F-16, ведь это тоже часть противовоздушной обороны. Поскольку основная нагрузка на ПВО в странах НАТО как раз ложится на самолеты, они перехватывают воздушные цели, а зенитно-ракетные комплексы им помогают. У нас пока в основном работают ЗРК", — добавил Гетьман.

Ракетные обстрелы Украины

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

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