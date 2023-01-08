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РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

8 января 2023, 12:35
Украинским военным "точно известно" о том, что часть ракет противника "остается на территории России". Например, недавно одна из них упала в районе Волгограда.
Данилов
Данилов рассказал, почему РФ пришлось изменить тактику запуска ракет по Украине / Фото УНИАН

Российским оккупантам пришлось изменить тактику запуска ракет по Украине. Они корректируют маршруты и точки пусков так, чтобы ракеты летели меньшее расстояние над РФ, поскольку все больше снарядов стали не долетать и падать на территории страны-агрессора.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, украинским военным "точно известно" о том, что часть ракет противника "остается на территории России". Например, недавно одна из них упала в районе Волгограда.

"Поэтому они на сегодняшний день делают так, чтобы их ракеты пересекали меньшую территорию РФ", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что с ракетами в России все не очень хорошо. Из-за санкций ВПК оккупанты не могут наладить их достаточное производство.

"С ракетами у них не все так хорошо, как бы им хотелось, они рассчитывали на короткую войну. И сегодня то, что они обращаются к Ирану за ракетами – это подтверждение того, что они собственное производство наладить не могут. С учетом санкций, которые начали действовать фактически с первых дней войны, эти санкции работают", – заявил Данилов.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Россия продолжает истощать свой ракетный арсенал, но все же в ближайшее время сможет нанести вред критически важной инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

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