РФ существенно исчерпала запасы ракет, но сможет продолжить обстрелы Украины - ISW

Нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведениях ракетных ударов по Украине.

У РФ еще есть возможности наносить массированные ракетные удары по Украине / Минобороны РФ, pixabay.com

Россия продолжает истощать свой ракетный арсенал, но все же в ближайшее время сможет нанести вред критически важной инфраструктуре Украины и гражданскому населению. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что глава украинского Минобороны Алексей Резников 6 января опубликовал инфографику, в которой указывалось, что войска РФ потратили около 81% своих запасов стратегических ракет и 19% запасов тактических ракет.

Резников сообщил, что после вторжения в феврале 2022 года России удалось сделать:

290 ракет Х-101 и Х-555/55СМ (65% довоенного запаса);

150 ракет "Калибр" (30% довоенного запаса);

36 ракет "Искандер" 9М723 (5% довоенного запаса);

20 ракет 9М728/9М729 "Искандер" (20% довоенного запаса);

20 ракет Х-47М2 "Кинжал" (47% довоенного запаса).

В отчете ISW также говорится, что с начала вторжения 24 февраля Россия изготовила гораздо меньше стратегических ракет по сравнению с довоенными запасами. Это означает, что РФ не мобилизовала свою военную промышленность.

"Страна, как правило, увеличивает производство ракет и других систем оружия и боеприпасов перед тем, как начать большую войну, и, как правило, переводит свою военную промышленность на военное положение после начала боевых действий. Россия не сделала ни одного, ни второго", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны объяснили, что неспособность диктатора Владимира Путина мобилизовать промышленность для поддержки военных усилий против Украины является следствием опасений, что дальнейшие экономические срывы вызовут еще большее внутреннее недовольство в РФ.

"Нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения будущих массированных ракетных ударов по Украине. Однако оккупанты все еще будут продолжать масштабную кампанию обстрелов, угрожая гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", - добавили аналитики.

Как сообщал Главред, ранее в Институте изучения войны прогнозировали, что российские оккупанты используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий ранее заявил, что у России есть крылатые ракеты для нанесения еще двух-трех мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

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