РФ манипулирует переговорами, чтобы остановить освобождение Украины - Зеленский

Владимир Зеленский высказался на тему переговоров с РФ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что педалируя тему переговоров Россия хочет лишь выиграть время.

"Мы должны сохранять политическую принципиальность. Особенно важно это именно сейчас, когда российские силы наконец посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают украинскую землю, село за селом, город за городом. Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", - подчеркнул глава государства в своем выступлении во время заседания Европейского совета.

Он добавил, что очевидно, что Россия "не хочет никаких настоящих переговоров".

"Потому что если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет восстановить силы и накопить ресурсы, чтобы ударить снова. Мы должны не дать ей сделать это", - считает Зеленский.

Президент добавил, что как и все остальное в Европе, безопасность - это "не то, что можно получить, чем-то уступив или подписав какое-то там соглашение".

"Безопасность - это задача. Задача выгнать оккупанта с оккупированной им территории. Задача привлечь убийц и палачей к законной ответственности. Задача восстановить действие фундаментальных норм и конвенций, утвержденных международным сообществом для всех государств без исключения", - подытожил президент Украины.

Ранее Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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