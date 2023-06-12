РФ может готовить массированную атаку: в ВСУ назвали направления ракетных ударов

Оккупанты применяют крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пояснил Юрий Игнат.

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Оккупанты могут готовить новую атаку, предупредил Юрий Игнат / Минобороны РФ, Командование ВСУ

Российские оккупанты могут готовить новую массированную ракетную атаку, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, тактика у россиян остается одинаковой: "Потому что применяют они крылатые ракеты и дроны по разным направлениям, пытаются ввести в заблуждение нашу ПВО".

Представитель ВС ВСУ отметил, что вражеские объекты летят сначала группой, впоследствии разделяются на подгруппы, а затем действуют в одиночку: "Они могут лететь на Запад, а затем резко повернуть назад. Россияне пытаются сделать все, чтобы преодолеть нашу ПВО. Уменьшение враждебной активности в небе в ночь на 12 июня связано погодными условиями".

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Собеседник напомнил о том, что оккупанты продолжают наносить удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по прифронтовым территориям. Также захватчики используют дроны-камикадзе. Это не только "Шахеды", но и "Ланцеты" разных типов.

"Оккупанты почти всегда применяют "Шахеды", начиная с половины двенадцатого ночи, и вплоть до четырех утра. Захватчики выбирают именно такое время, чтобы сделать невозможным сбивание их беспилотников из стрелкового оружия", — добавил Игнат.

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

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