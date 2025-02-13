РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

В результате атаки пострадали Одесская и Харьковская области.

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Силы ПВО отбили атака дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 13 февраля российская оккупационная армия запустила против Украины 140 беспилотных летательных аппаратов, 85 из них удалось сбить. Еще 52 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, беспилотники атаковали с пяти направлений: из городов Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 85 дронов типа Shahed и беспилотников других типов в пределах Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и ряда других областей.

Еще 52 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали Одесская и Харьковская области.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, под утро 12 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Известно об одной жертве и пострадавших.

Утром 11 февраля в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной атаке РФ. Фиксировались первые крылатые ракеты на Полтавской и Сумской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, 11 февраля оккупанты осуществили комбинированный воздушный удар по Украине с использованием ракет разных типов воздушного, наземного и морского базирования. В частности, армия РФ применила до 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет и 124 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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