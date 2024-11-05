РФ перебросила более 60 тысяч военных: где враг готовит наступление - эксперт

Военный эксперт предполагает, что оккупанты хотят перекрыть трассу на Запорожье, чтобы заставить отступить Силы обороны.

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Ситуация на Кураховском направлении тяжелая / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Поповича:

РФ перебрасывает подкрепления на Кураховское направление

Оккупанты наступают на Курахово с трех сторон

Российские оккупанты вблизи Курахово сосредоточили более 60 тысяч личного состава. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала.

Он отметил, что на Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая, ведь россияне стягивают технику и живую силу ближе к населенному пункту.

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По его словам, кроме 60 тысяч личного состава, враг привлек еще подкрепление из Селидово.

"Сейчас они (оккупанты - ред.) Кураховскому направлению придают очень большое значение, сосредотачивая там свое внимание", - подчеркнул эксперт.

Курахово / Инфографика: Главред

Денис Попович добавляет, что вражеское наступление на город происходит с трех сторон: с севера, с востока и с юга.

"Враг хочет зайти в тыл, чтобы перекрыть трассу на Запорожье, чтобы заставить отступить Силы обороны.", - сказал военный обозреватель.

Он подчеркнул, что есть информация о контратаках Вооруженных Сил Украины на Кураховском направлении, но на данный момент последствия этих операций остаются неизвестными.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация на фронте - последние новости

Эксперт по анализу открытых данных Юлиана Рёпке сообщал, что украинским защитникам грозит новый котел в Донецкой области. По его словам оккупанты одновременно продвигаются к водохранилищу с юго-запада со стороны Угледара. Как отмечает Рёпке, из-за этого над ВСУ "нависла" угроза попадания в котел вокруг города Курахово, если они не отступят.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.

Как ранее писал Главред, наступление оккупационных сил страны-агрессора России в направлении Покровска, что в Донецкой области, не дало врагу желаемых результатов. Наоборот - армия РФ исчерпала немало ресурсов в попытках захватить соседнее Селидово.

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