РФ перебросила более 60 тысяч военных: где враг готовит наступление - эксперт

Ключевые тезисы Поповича:
- РФ перебрасывает подкрепления на Кураховское направление
- Оккупанты наступают на Курахово с трех сторон
Российские оккупанты вблизи Курахово сосредоточили более 60 тысяч личного состава. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала.
Он отметил, что на Кураховском направлении ситуация стабильно тяжелая, ведь россияне стягивают технику и живую силу ближе к населенному пункту.
По его словам, кроме 60 тысяч личного состава, враг привлек еще подкрепление из Селидово.
"Сейчас они (оккупанты - ред.) Кураховскому направлению придают очень большое значение, сосредотачивая там свое внимание", - подчеркнул эксперт.
Денис Попович добавляет, что вражеское наступление на город происходит с трех сторон: с севера, с востока и с юга.
"Враг хочет зайти в тыл, чтобы перекрыть трассу на Запорожье, чтобы заставить отступить Силы обороны.", - сказал военный обозреватель.
Он подчеркнул, что есть информация о контратаках Вооруженных Сил Украины на Кураховском направлении, но на данный момент последствия этих операций остаются неизвестными.
Кто такой Денис Попович?
Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".
Ситуация на фронте - последние новости
Эксперт по анализу открытых данных Юлиана Рёпке сообщал, что украинским защитникам грозит новый котел в Донецкой области. По его словам оккупанты одновременно продвигаются к водохранилищу с юго-запада со стороны Угледара. Как отмечает Рёпке, из-за этого над ВСУ "нависла" угроза попадания в котел вокруг города Курахово, если они не отступят.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в ближайшее время российские оккупанты могут осуществить продвижение с намерениями окружить Курахово с юга и севера большими полудугами.
Как ранее писал Главред, наступление оккупационных сил страны-агрессора России в направлении Покровска, что в Донецкой области, не дало врагу желаемых результатов. Наоборот - армия РФ исчерпала немало ресурсов в попытках захватить соседнее Селидово.
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