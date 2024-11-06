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РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
6 ноября 2024, 16:04
272
Оккупанты продолжают бить по позициям украинских войск, используя различные виды вооружения.
РФ ведет разведку и готовит новое наступление: в ВСУ назвали направление
ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Главное:

  • ВСУ уничтожают оккупантов вместе с техникой
  • Враг готовит новое наступление

Силы обороны Юга на всех направлениях продолжают вести контрбатарейную борьбу, удерживать позиции, уничтожать врага и его технику.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки зафиксировано 4 вражеских штурма, сообщили в Силах обороны Юга.

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Кроме того, противник нанес до десятка авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб (КАБ) и 90 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Оккупанты продолжают бить по позициям украинских войск, используя различные виды вооружения. За прошедшие сутки зафиксировано 243 обстрела наших позиций.

"Кроме того, за минувшие сутки российские террористы нанесли более 250 ударов FPV-дронами различных модификаций, в том числе были использованы 5 "Ланцетов" и сбросили 169 осколочных боеприпасов", — рассказали в Силах обороны Юга.

Также сообщается, что на Времевском направлении оккупанты активно ведут разведывательные работы для очередных попыток штурмов.

На Приднепровском направлении противник провел 3 безуспешных штурма, пытаясь закрепиться в островной зоне, но с потерями отошел.

Уточняется, что за минувшие сутки россияне 60 человек.

Также уничтожено:

  • 6 орудий, в т.ч. "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";
  • 1 миномет;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 16 единиц БпЛА типа "Shahed";
  • 2 единицы БпЛА "Суперкам" и "Орлан";
  • 2 мотоцикла;
  • 1 гидроцикл;
  • 4 лодки;
  • 1 станция РЭБ "Гроза";
  • 1 камера наблюдения;
  • 14 блиндажей;
  • 2 места хранения боеприпасов;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • 1 место взлета БпЛА.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техники. Таврические десантники открыли "портал в ад" для оккупантов, рассказал Орест Дрималовский.

Напомним, ранее в ВСУ ответили на фейк оккупантов. Линия столкновения стабилизирована, враг не имеет продвижения, рассказала Анастасия Бобовникова.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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