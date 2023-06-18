РФ выдает крах за победу: Кулеба разнес бред Пескова о "демилитаризации" Украины

При необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу, уверен глава МИД.

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Дмитрий Кулеба ответил Дмитрию Пескову / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что процесс "демилитаризации" Украины якобы прошел успешно, потому что ВСУ все больше используют западную технику.

Глава МИД считает, что такое абсурдное объяснение свидетельствует о том, что при необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу. Об этом он написал в Facebook.

Министр иностранных дел не исключил, что дальше Кремль может заявить о выполнении и остальных "задач" агрессии, сформулированных Путиным в первый день полномасштабного вторжения.

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"В следующих сериях: фактически, все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", – отметил он.

"Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее в который раз пропагандистскую ложь озвучил спикер Кремля и пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков.

На голубом глазу Песков сказал, что подрыв Каховской ГЭС — "преднамеренная диверсия Киева".

Ранее Песков сказал, что Владимир Путин якобы активно следил за событиями, когда неизвестные дроны атаковали его резиденцию и Москву. Песков рассказал о том, что когда неизвестные БПЛА атаковали резиденцию Путина в Кремле и Москву, сам российский президент "активно следил" за событиями.

Также, по словам кремлевского спикера, Путин получал доклады и мол, "раздавал указания".

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