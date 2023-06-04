Песков потроллил Путина рассказом о его реакции на атаки по Кремлю и Москве

Директор страны-агрессора России Владимир Путин "активно следил" за событиями в день атаки неизвестных беспилотников на Москву, сказал Дмитрий Песков.

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Путин активно следил за ударами по Кремлю и Москве - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что директор РФ Владимир Путин активно следил за событиями, когда неизвестные дроны атаковали его резиденцию и Москву. И если еще в недавнем прошлом Путин допускал открытые публичные угрозы в адрес Украины и других государств, то сейчас даже его секретарь не смог конкретно объяснить действия главы России и решил даже не приправлять их привычной пропагандой.

Как сообщает Коммерсант, Песков рассказал о том, что когда неизвестные БПЛА атаковали резиденцию Путина в Кремле и Москву, сам российский президент "активно следил" за событиями.

Также, по словам кремлевского спикера, Путин получал доклады и мол, "раздавал указания".

"Это были постоянные доклады, поскольку информация обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны, ну потом были соответствующие указания главы государства, приказы, и так далее", - отметил Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин "фактически почти круглосуточно на посту".

Удары по Кремлю и Москве

Россия 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке атаки на Кремль и покушении на Путина".

Российские власти заявили, что резиденция Путина была атакована беспилотниками – в Сети опубликовали соответствующие кадры.

Путина на тот момент в резиденции не было.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По его словам, Москва обвиняет Киев из-за своего же бессилия, поскольку провалила план оккупации украинского государства.

30 мая неизвестные БПЛА атаковали Москву. Сообщалось о 25-30 дронах, которые налетели на столицу страны-агрессора России. Кремлевский режим, как обычно, во всем обвинил Украину, но никаких доказательств не предоставил. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг причастность Киева к атаке на Москву.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал об ударах дронами по Москве:

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