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Риск атаки РФ на Новый год: Данилов посоветовал украинцам "праздновать спокойно"

30 декабря 2021, 21:37
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Ситуация находится под контролем, говорит секретарь СНБО.

Россия, армия
/ REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что пугать общество угрозой вторжения РФ не нужно.

Как подчеркнул он в ходе брифинга по итогам очередного заседания СНБО, в Украине "ситуация контролируемая".

"Это одна из информационных атак, которые происходят на территории нашего государства, когда нас постоянно начинают чем-то запугивать", - сказал Данилов.

"Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может предпринять даже физически... Есть небольшое увеличение, но оно не является для нас критическим, а ситуация находится под контролем. Поэтому отдыхайте спокойно, празднуйте", - подытожил он.

Он также прокомментировал вероятность введения в Украине военного положения.

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"Что касается введения военного положения… Зависит от обстоятельств. Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет", - резюмировал Данилов.

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РФ стягивает войска на границу Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico сообщили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. В качестве подтверждения своей информации журналисты продемонстрировали спутниковые снимки.

Диалог Байдена и Путина состоялся 7 декабря. В Вашингтоне заявили, что хозяин Белого дома осудил концентрацию войск у украинских границ и поддержал Киев. При этом он не обещал Москве гарантий по невступлению Украины в НАТО и нерасширении Альянса на восток.

Президент Зеленский подчеркнул, что Украина не готова отказаться от курса на НАТО в обмен на снижение эскалации на границе со стороны России. По его словам, Киев не верит обещаниям и гарантиям Москвы.

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