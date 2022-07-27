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Россия не сможет пополнять свою военную машину: победа Украины наступит - посол США в ОБСЭ

27 июля 2022, 12:16

Победу Украины приблизит военная помощь, которую предоставляют США и другие западные партнеры.

Карпентер
Посол США при ОБСЕ убежден, что в войне победит Украина / KyivPost

Победа Украины в войне, которую развязал Путин, может наступить не скоро. Действия российских солдат напоминают варварство. Об этом заявил полол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью ТСН.ua.

Он добавил, что верит в победу Украины, что произойдет "благодаря военной поддержке США и западных стран".

"Да, совершенно точно. Я полностью верю в окончательную победу Украины. Это может занять много времени. Но я убежден, что правда на стороне Украины. Украинцы защищают свои дома, свою землю и свои города. Они делают то, что правильно и честно. А то, что делает Российская Федерация — это варварство, как я уже говорил ранее, это вне человеческого приличия, они расстреливают мирных жителей в упор, по крайней мере, мы знаем о Буче и других городах, где есть эти ужасные доказательства, они ведут себя не так, как военные, которым предстоит иметь это звание. Конечно вне Женевских конвенций", — сказал Майкл Карпентер.

Он добавил, что США готовы помогать Украине столько, сколько это будет необходимо. По его данным, Америка уже предоставила Украине военную помощь на 6,9 млрд долларов.

"Мы готовы сделать больше. А украинцы настроены защищаться. Мы намерены обеспечить их необходимым оборудованием. Президент Байден сказал, что мы не собираемся вступать в прямую борьбу с американскими войсками на поле боя. Потому что не хотим Третьей мировой войны. Но мы предоставим Украине возможности, необходимые для защиты своей территории от этой агрессии", – добавил Карпентер.

Посол убежден, что военные силы России будут постепенно снижаться из-за санкций и экспортного контроля. Также РФ не может противостоять американским HIMARS, которые были переданы для ВСУ.

"С одной стороны, это вопрос способности России пополнять свою военную машину. Другими словами, развивать свой ВПК. А санкции и экспортный контроль серьезно подрывают способность России это делать. И это один из факторов. Другим фактором является предоставление западными странами Украине передовой военной техники, как, например, система HIMARS. Эта артиллерийская система очень точная, очень эффективна в нацелении во вражеские силы. И поэтому, если мы – США и западные союзники, сможем активизировать такую поддержку Украины в будущем, то Украина, безусловно, имеет шанс, чтобы выгнать Россию со своей территории, поскольку ресурсы России порой уменьшаются", – отметил он.

Дальнобойные ракетные системы HIMARS в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 июля сделал заявление о том, что власти договорились с Западом по поводу новых поставок дальнобойной артиллерии. По словам руководителя ОП, Украина ожидает получения 25-30 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой командир батальона 93 механизированной бригады ВСУ Богдан Дмитрук заявил, что после получения HIMARS некоторым батальоном удается сохранить больше жизней своих солдат. Кроме того, по его словам, войска российских оккупантов пытаются адаптироваться к новым условиям и отодвигают военную технику вглубь, чтобы вывести ее из-под удара HIMARS.

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Глава Минобороны Алексей Резников 25 июля рассказал о том, что армия Украины уничтожила уже 50 складов войск России. По словам министра, эффективные действия ВСУ разрушают логистику оккупантов и не позволяют им вести активные боевые действия.

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