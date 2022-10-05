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Россия сама устроила аварию на Северном потоке, потому что газопровод уже окупился - эксперт

5 октября 2022, 16:59

Затраты на строительство Северного потока фактически можно компенсировать теми доходами, которые были получены Газпромом на протяжении последних 12-18 месяцев.

Геннадий Рябцев, Северный поток
Россия устроила диверсию на Северном потоке из-за ненадобности газопровода / Коллаж Reuters, facebook.com

Повреждения на газопроводе "Северный поток" некритичны для России. Об этом в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

"По большому счету, Северный поток уже давно окупился - он приносил лишь сверхприбыль. Что же касается СП-2, то затраты на его строительство фактически можно компенсировать теми доходами, которые были получены Газпромом на протяжении последних 12-18 месяцев, когда котировки (а за ними - и реальные цены) на природный газ, экспортируемый из РФ, выросли более чем в семь раз. И это позволяет Газпрому списать затраты на строительство", - считает Рябцев.

По мнению эксперта, от незапуска Северного потока-2 пострадают и европейские инвесторы, так как минимум четыре европейских компании вкладывали в газопровод не меньше средств, чем Газпром.

Как писал Главред, недавняя авария на газопроводе "Северный поток" наиболее выгодна России. По словам эксперта, у России для этого есть как минимум три причины.

Напомним, что ранее оператор "Северного потока", компания Nord Stream, сообщила об одновременном повреждении сразу трех ниток газопровода.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - цитировало заявление компании Nord Stream агентство Интерфакс 27 сентября.

Диверсия на Северном потоке - другие новости:

новости России Северный поток Геннадий Рябцев
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