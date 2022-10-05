Железный занавес для России опустился надолго, ее регионы начнут бунтовать - Рябцев

После диверсии на Северном потоке, в России могут назреть сепаратистские настроения / Коллаж УНИАН, Reuters

На прошлой неделе стало известно о четырех утечках газа на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Польша не исключила, что утечки на газопроводах могут быть провокацией со стороны России. В НАТО заявили, что авария на газопроводах не является случайностью и произошла из-за умышленной диверсии. В ответ Россия начала расследовать инциденты на газопроводах как "акт международного терроризма" и обвинила в инциденте США.

В интервью Главреду директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев рассказал о том, кому более выгодна диверсия на газопроводе, возможны ли атаки России на украинскую ГТС, почему Россия будет вынуждена сокращать добычу газа и как на это будут реагировать российские элиты.

И на Западе, и в России повреждения веток Северного потока называют диверсией, причем обвиняют друг друга. Кому, на ваш взгляд, она наиболее выгодна?

У меня есть, по меньшей мере, три причины, по которым это могла бы осуществить российская сторона, и ни одной, по которой это могли бы сделать украинская, американская или европейская стороны.

Причины эти состоят в следующем. Первая - Газпром имеет несколько контрактов, подписанных на условиях "качай или плати" с европейскими потребителями. Поскольку Газпром вынужден выполнять политические указания и прекращать по надуманным причинам прокачку газа, уже с началом осени стало ясно, что обеспечить выполнение контрактов по объемам прокачки Газпром будет не в состоянии. А это автоматически означало бы появление исков от всех потребителей в арбитражных палатах с последующей выплатой или указанием выплатить неустойку Газпрому, оцениваемую в десятки миллиардов долларов. Единственным выходом из создавшейся ситуации для российской стороны могло бы стать создание "обстоятельств непреодолимой силы", то есть форс-мажора, на который можно было бы сослаться как на причину невыполнения контракта и, соответственно, невыплаты или бесперспективности подачи исков в арбитражной палате. Это, собственно говоря, и произошло. Потому что будет сложно (а, может, и невозможно) определить виновного, ведь каких-то свидетельств того, кто это сделал, найти будет невозможно. И, конечно же, теперь российская сторона получает полное право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы и не выполнять контракты с компаниями по прокачке газа по Северному потоку.

Вторая - диверсия привела к росту котировок на всех европейских газовых хабах. В первую очередь - на немецком и нидерландском. И это, естественно, приведет к тому, что стоимость газа возрастет, и это увеличит доходы Газпрома от продажи газа, который транспортируется по другим направлениям. Поскольку в контрактах цена газа привязана к котировкам на еврохабах.

И, наконец, третья причина - военно-политическое руководство РФ в рамках экономической войны (если хотите - гибридной войны) распорядилось использовать энергетическое оружие против ЕС по максимуму. То есть необходимо сделать все для того, чтобы Европа отменила или хотя бы приостановила введение новых санкций против России и для этого была поставлена задача - сделать все, чтобы усложнить прохождение отопительного сезона европейскими странами. Это политические акции, специальные операции и, не исключено, что и специальная военная операция. Нарушение поставок по Северному потоку значительно усложнит решение проблем, связанных с отопительным сезоном в европейских государствах. В первую очередь, в Германии, которая являлась крупнейшим потребителем российского газа на континенте достаточно продолжительное время.

Эти три причины и могли подтолкнуть РФ к диверсии.

А какова причина того, что Россия обвиняет США, особенно на фоне информации о том, что ряд стран уже переключаются на терминалы LNG? Есть ли у Штатов какая-либо мотивация устроить если не диверсию, то хотя бы аварию на Северном потоке?

США нет никакого смысла это делать, потому что контракты о поставках уже подписаны. И Германия уже строит семь терминалов по приему сжиженного газа, которые будут вводить в эксплуатацию начиная с января нынешнего года. Эти установки строятся не просто так, а для того, чтобы их загружать - уже арендованы газовозы для того, чтобы везти газ в Германию. Поэтому тут нет абсолютно никакой заинтересованности американской стороны, так как у нее и так есть контракты. Кроме того, в отличие от Российской Федерации, где все поставки углеводорода осуществляются по разрешению военно-политического руководства (так как Газпром и Роснефть фактически являются государственными компаниями), в США нет госкомпаний и поэтому правительство имеет очень ограниченное влияние на их политику. Потому даже если и было бы некое политическое указание поставлять газ в Европу, то компании, если им это не выгодно, поступили бы так, как в прошлом году. Ведь тогда, несмотря на критически высокие цены на газ в Европе, американский сжиженный природный газ шел в Юго-восточную Азию и, несмотря на призывы европейских политиков и американского президента, трейдеры оставались глухи к просьбам, поскольку им было выгоднее торговать с Китаем. Потому американскую сторону можно обвинять лишь в том, что у американцев, в отличие от Украины и абсолютного большинства государств в Европе, едва ли не у единственных из всех действительно есть возможность для проведения такой операции.

Вы в начале говорили о том, что одна из причин, по которой Россия могла совершить диверсию, в возможности усложнить отопительный сезон странам ЕС, которые покупают газ у РФ. Прежде всего - Германии. Какие страны, помимо Германии, зависимы от Северного потока - могут ли у них возникнуть проблемы после повреждений газопровода?

Поставки могут осуществляться в Австрию, Нидерланды, государства Бенилюкса, но основные объемы шли именно в Германию. И есть определенный смысл в том, что такая диверсия произошла именно сейчас, поскольку температура воздуха уже снижается, отопительный сезон нужно будет вот-вот начинать, а терминалы по приему сжиженного газа на побережье Северного моря будут введены в эксплуатацию не ранее января. Иными словами, у Кремля есть три-четыре месяца для того, чтобы осуществлять серьезное давление на политиков и граждан той же Германии, поскольку от их мнения во многом будет зависеть дальнейшая санкционная политика Евросоюза в отношении РФ.

Если говорить о повреждениях, то насколько они критичны для России?

Для России они не критичны. По большому счету, Северный поток уже давно окупился - он приносил лишь сверхприбыль. Что же касается СП-2, то затраты на его строительство фактически можно компенсировать теми доходами, которые были получены Газпромом на протяжении последних 12-18 месяцев, когда котировки (а за ними - и реальные цены) на природный газ, экспортируемый из РФ, выросли более чем в семь раз. И это позволяет Газпрому списать затраты на строительство. Тем более, что пострадают от незапуска Северного потока-2 и европейские инвесторы, так как минимум четыре европейских компании вкладывали в газопровод не меньше средств, чем Газпром.

Если у РФ не будет Северного потока, и раз уж газопровод, как вы сказали, уже окупился, какие пути сбыта газа у нее остаются?

Пути сбыта могут быть любые, все зависит от того, будет ли спрос. До тех пор, пока не будут отменены санкции, европейский рынок для Газпрома закрыт. А перенаправить европейские потоки куда-либо не представляется возможным. Ведь для этого необходима инфраструктура, а она у РФ отсутствует. Во-первых, у нее нет технологий крупнотоннажного сжижения газа, а единственная технология среднетоннажного сжижения принадлежит частной компании Новатэк, а не Газпрому. Также у России нет флота газовозов - несмотря на то, что такая задача ставилась еще более десяти лет назад, в РФ никто ничего не делал. Недостаточно и терминалов сжижения газа - те терминалы, которые есть, уже загружены по полной и имеют не настолько мощны, чтобы перенаправить потоки. Это могут сделать только сахалинские, в районе Владивостока и рядом с Усть-Лугой, но и через них могут быть перенаправлены только незначительные потоки. Тем более, что в Усть-Луге есть проблемы с подходом газовозов к терминалам, так как там есть постоянные проблемы с фарватером.

Что касается перенаправления потоков в Китай, то их объемы также могут быть незначительными. Сила Сибири вроде бы работает, но это - мизер, десятая часть от того, что поставлялось в Европу. И увеличение мощностей также невозможно, ведь для этого нужно строить трубы. А для того, чтобы построить трубу, сравнимую по мощности с Северным потоком, необходимо, по меньшей мере, 10 лет и средства, оцениваемые в $90 миллиардов. Понятно, что таких средств у РФ не найдется.

А куда она тогда будет девать избытки газа - сжигать?

Следует ожидать значительного сокращения добычи (что, кстати, относится и к нефти) в следующем году. Именно поэтому так важны ближайшие месяцы и именно поэтому Россия так спешит и использует любые доступные средства, в том числе и сомнительные. Поскольку если РФ не удастся додавить Европу и США в этом отопительном сезоне, то перспективы развития нефтегазовой отрасли России вырисовываются очень печальные.

Не могли бы вы объяснить подробнее, какие именно могут быть последствия, если РФ сократит добычу газа? В чем это проявится?

Если говорить о доходах Российской Федерации, то одни лишь доходы от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин составляют порядка 16% бюджета. С учетом налога на прибыль, дивидендов, доходов от деятельности компаний, которые обеспечивают непосредственно добычу, начиная от разведки и заканчивая кейтерингом и стиркой белья полумиллиону сотрудников Газпрома, то все это достигает 45-55% доходной части федерального бюджета РФ. Говоря о регионах добычи, есть моноотраслевые регионы, такие как Ханты-Мансийский или Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Башкортостан. Все эти регионы существуют исключительно благодаря добыче. Если она будет сокращаться, то эти регионы просто прекратят свое существование, и из доноров бюджета превратятся в его проедателей.

А это приведет к тому, что целые регионы и большие города РФ станут призраками. И это - дело ближайших лет.

Ведь чем заниматься и откуда брать средства на развитие соответствующих технологий, если спрос на углеводороды будет сокращен? То есть сначала будет сокращена добыча там, где себестоимость относительно высока, то есть в регионах до Урала, а после - в регионах крайнего севера, в Западной Сибири, где плечо транспортировки слишком велико и по всей стране. Нет никакого смысла переориентировать эти потоки и на внутреннее потребление, поскольку газ, который раньше шел по Северному потоку, не может быть использован северными регионами РФ, так как там их некому продавать. Там нет людей, населенные пункты там только на бумаге и газифицировать их нет смысла, потому что от этого нельзя будет выручить никаких средств.

В связи с этим, продавать газ внутри страны в больших количествах Россия не сможет. Поскольку, в отличие от регионов Украины, которые практически полностью были газифицированы, в РФ даже Московская область более чем наполовину без газа. А при недостатке газохимических предприятий (так как газ было гораздо выгоднее экспортировать, чем перерабатывать внутри страны) эти проблемы будут, безусловно, только обостряться.

К сожалению для Украины, обострение этих проблем и превращение их в критические может занять очень продолжительное время, это дело не ближайшего года. Добыча хоть и существенно сократится, но влияние этого сокращения сначала ощутят на себе регионы России, и только потом это перейдет на федеральный бюджет и на состояние российской экономики в целом. Все будет зависеть от того, сохранится ли нынешняя политика в РФ. До тех пор, пока она будет неизменной и пока живо нынешнее руководство Кремля, в России изо всех сил будут делать вид, что все идет по плану. И сокращение добычи - это стратегия на десятилетия. Но это может закончиться в любой момент.

Что будет дальше? Россия - большая страна, там огромное количество умных людей, которых не устраивает то, что их доходы уничтожаются во имя странных политических амбиций, обусловленных не очень хорошим состоянием одного конкретного человека после ковида. И это недовольство будет зреть, пока не выплеснется при первой возможности - как только бизнес почувствует, что можно надавить на власть, он это сделает.

Правильно ли я понимаю, что с учетом действий России есть все основания говорить, что РФ в обозримом будущем лишится статуса европейской бензоколонки?

Безусловно. Как только поставки углеводородов в Евросоюз прекратятся, у России исчезнет возможность политического влияния на тех, кто в Европе принимает глобальные решения. Экспорт углеводородов в Китай - это совсем иное. Потому что экспорт в Европу сопровождался откровенным давлением и использовался в политических целях, но пусть попробуют надавить на Китай. То же самое касается и Индии - обе эти страны используют все возможности для реализации собственных геополитических интересов и они будут играть на противоречиях между РФ и Западом в личных целях.

Ранее вы упомянули нефтедобывающие регионы России. Если они станут дотационными, может ли это привести к каким-либо протестам?

К протестам - вряд ли. Но это может привести к тому, что местная элита, которая недовольна потерей прибыли, может проявить некие сепаратистские наклонности. Очень многие политологи говорят о вероятности развала РФ на несколько самостоятельных политических образований. И это далеко не фантазии, особенно если учесть то, что время от времени происходит во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге.

В начале вы говорили, что выросли котировки после аварии на Северном потоке. Что будет дальше с ценами?

Котировки будут оставаться высокими до тех пор, пока Евросоюз не пересмотрит целевую модель газового рынка и рынка электроэнергии. Разрабатывая их, европейские политики не учли наличия в мире финансовых спекулянтов, то есть тех, для кого торговля углеводородами не является основным видом деятельности. Они торгуют всем - фьючерсами, деривативами, страховками, валютой, акциями. И их спекулятивный капитал плавно перетекает из одних электронных площадок на другие. Сейчас мы видим превращение торговых газовых площадок в Европе в то, во что уже превратились нефтяные, где очень редко даже одна из сделок по продаже нефти заканчивается ее реальной поставкой. 80% участников газового рынка в Европе - это те, кто зарабатывает на перепродаже обязательств по поставке газа. И это является причиной нынешних аномально высоких котировок, которые уже давно не определяются экономическими законами соотношения спроса и предложения.

Исходя из того соотношения, которое существует сейчас, реальные цены на газ должны были быть в пределах 500 долларов за 1000 кубометров, но никак не 2000. И до тех пор, пока не будет пересмотрена модель, цены будут оставаться высокими, колебаться совершенно непредсказуемым образом и отражать не реальную ситуацию на рынке, а ожидания спекулянтов об изменениях котировок в будущем. А поскольку цена газа для украинской промышленности также привязана к котировкам на европейском рынке, это может привести к сокращению производства, банкротству предприятий и, как следствие, уменьшению поступлений в госбюджет.

После того, что случилось на газопроводах Северного потока, может ли от подобной диверсии пострадать украинская ГТС?

Дело в том, что такие случаи уже были. Если мне не изменяет память, похожие диверсии уже происходили с газопроводом, который поставлял газ из Туркменистана и Казахстана в РФ - тогда на российской стороне внезапно были перекрыты задвижки, давление в трубопроводе выросло. А поскольку в казахстанских степях нет никаких контрольно-измерительных станций, произошел разрыв трубопровода, который сделал невозможным экспорт туркменского газа через РФ, в том числе - в Европу. Второй похожий случай, но уже с меньшими последствиями, произошел всего несколько месяцев назад, когда Газпром без предупреждения увеличил давление в трубе Уренгой-Помары-Ужгород. И только быстрая реакция оператора ГТС Украины предотвратила негативные последствия.

Но в случае с Украиной вряд ли возможны повторения диверсий вроде той, что произошла на Северном потоке. Под водой что-либо сложно определить, тогда как на суше часто установлены контрольно-измерительные и компрессорные станции. То есть это должно быть какое-то глобальное разрушение объектов, ведь есть дублирующие трубопроводы, которые были сконструированы специально с целью исключения вероятности одновременного повреждения даже вследствие неких терактов. Здесь, скорее, может быть использована другая технология, когда российское правительство включало европейских операторов в санкционные списки. Это дает основания Газпрому разорвать контракты на предоставление услуг и "осушить" трубопровод. Это уже произошло с газопроводом Ямал-Европа и то же самое Россия планирует сделать с газопроводом Уренгой-Помары-Ужгород, который проложен через Украину. Уже неоднократно делались намеки о том, почему Нафтогаз и оператор ГТС Украины не находятся в перечне компаний, против которых РФ ввела санкции. Но как только это произойдет, Газпром сошлется на эти списки и разорвет контракт о транзите. Причем такой "финт ушами" вполне пройдет и как доказательство в пользу РФ в арбитражах.

Что касается южного направления, Турецкого и Голубого потоков, то здесь вряд ли что-либо произойдет, поскольку это очень сильно заденет интересы Турции, с которой РФ старается поддерживать хотя бы видимость контактов. Ведь от Турции зависит многое - в частности, сможет ли РФ экспортировать нефтяное сырье из Новороссийска через проливы по относительно короткому маршруту.

А если труба осушится, будут ли у Украины проблемы с газом?

Пока что, с учетом нынешних объемов потребления, у нас нет каких-либо опасений, потому как оператор ГТС в последние два года до начала полномасштабной войны реализовывал программу по переориентации газотранспортной системы на нужды внутренних потребителей. Для этого были переоборудованы и модернизированы компрессорные станции, подготовлены резервные маршруты, были увеличены возможности межгосударственных перетоков. И сейчас зависимость от давления в транзитной трубе гораздо меньше, чем это было в 2008-2009 годах.

А как насчет других поставщиков газа в Европу - могут ли пострадать их системы?

Эта вероятность, безусловно, существует. Но я не думаю, что РФ будет предпринимать такие действия. Атаки на инфраструктурные объекты ЕС - это фактически акт терроризма и в данном случае, если будет установлена причастность РФ к ним, это будет уже иной уровень санкций и отношения к России. В том числе, и со стороны тех государств, которые сейчас занимают нейтральную позицию.

Ранее вы говорили, что диверсия выгодна РФ, потому что она не хочет платить неустойку по контрактам. Может ли теперь Европа, понимая, что теряет деньги, пойти на уступки России и частично снять с нее санкции?

В этом нет никакого смысла - европейцы, наоборот, будут предъявлять иски РФ. Скорее всего, в случае с Северным потоком будут лишь описаны разрушения, установлена непосредственная причина, то есть было оказано внутреннее или внешнее воздействие, но установить, кто конкретно это сделал, будет невозможно из-за отсутствия или недостатка доказательств.

Как эта диверсия может повлиять на дальнейшее сотрудничество России и Европы и на геополитическую обстановку в целом?

Нельзя сказать, что контакты с РФ полностью прекращены - товарооборот по-прежнему значительный, хоть и стал меньше, так как целый ряд европейских и американских компаний все еще продолжают работу в России. Вряд ли полное прекращение сотрудничества будет реализовано в ближайшие годы, но возобновления контактов на политическом уровне не произойдет, даже если по каким-то причинам будет изменена политическая система в РФ.

Этот железный занавес, который опустился на восточной границе Украины, всерьез и надолго.

Прекращение добрососедских отношений и кризис доверия настолько серьезен, что я не представляю себе, при каких условиях этот уровень доверия может быть восстановлен до уровня 2013 года. Эта диверсия - еще один факт в копилку причин, по которым не стоит сотрудничать с РФ.