Три причины для Кремля: эксперт объяснил, почему авария на Северном потоке выгодна РФ

У России есть как минимум три причины для диверсии на "Северном потоке" - Геннадий Рябцев / Коллаж УНИАН, Reuters

Авария на газопроводе "Северный поток" наиболее выгодна России. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, у России для этого есть как минимум три причины. Во-первых, Газпром имеет несколько контрактов, подписанных на условиях "качай или плати" с европейскими потребителями.

"Поскольку Газпром вынужден выполнять политические указания и прекращать по надуманным причинам прокачку газа, уже с началом осени стало ясно, что обеспечить выполнение контрактов по объемам прокачки Газпром будет не в состоянии. А это автоматически означало бы появление исков от всех потребителей в арбитражных палатах с последующей выплатой или указанием выплатить неустойку Газпрому, оцениваемую в десятки миллиардов долларов. Единственным выходом из создавшейся ситуации для российской стороны могло бы стать создание "обстоятельств непреодолимой силы", то есть форс-мажора, на который можно было бы сослаться как на причину невыполнения контракта", - пояснил Рябцев.

Во-вторых, диверсия на газопроводе привела к росту котировок на всех европейских газовых хабах. В первую очередь - на немецком и нидерландском. "Это, естественно, приведет к тому, что стоимость газа возрастет, и это увеличит доходы Газпрома от продажи газа, который транспортируется по другим направлениям. Поскольку в контрактах цена газа привязана к котировкам на еврохабах", - говорит Геннадий Рябцев.

В-третьих, России сейчас необходимо сделать все для того, чтобы Европа отменила или хотя бы приостановила введение новых санкций против РФ.

"Нарушение поставок по Северному потоку значительно усложнит решение проблем, связанных с отопительным сезоном в европейских государствах. В первую очередь, в Германии, которая являлась крупнейшим потребителем российского газа на континенте достаточно продолжительное время", - говорит Рябцев.

При этом эксперт уточнил, что США, несмотря на то, что именно их Россия обвиняет в диверсии, в повреждении газопроводов на данном этапе не заинтересованы.

"Американскую сторону можно обвинять лишь в том, что у американцев, в отличие от Украины и абсолютного большинства государств в Европе, едва ли не у единственных из всех действительно есть возможность для проведения такой операции", - отметил Рябцев.

Как писал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не является случайностью и произошла из-за умышленной диверсии.

В то же время, в Еврокомиссии остановку работы "Северного потока" осудили, заявив, что Россия сделала это под надуманным предлогом.

"Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает Северный поток-1 под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - написал он.

Остановка Северного потока - новости: