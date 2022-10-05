Три причины для Кремля: эксперт объяснил, почему авария на Северном потоке выгодна РФ

России сейчас необходимо сделать все для того, чтобы Европа отменила или хотя бы приостановила введение новых санкций против РФ, считает Геннадий Рябцев.
Авария на газопроводе "Северный поток" наиболее выгодна России. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев.
По словам эксперта, у России для этого есть как минимум три причины. Во-первых, Газпром имеет несколько контрактов, подписанных на условиях "качай или плати" с европейскими потребителями.
"Поскольку Газпром вынужден выполнять политические указания и прекращать по надуманным причинам прокачку газа, уже с началом осени стало ясно, что обеспечить выполнение контрактов по объемам прокачки Газпром будет не в состоянии. А это автоматически означало бы появление исков от всех потребителей в арбитражных палатах с последующей выплатой или указанием выплатить неустойку Газпрому, оцениваемую в десятки миллиардов долларов. Единственным выходом из создавшейся ситуации для российской стороны могло бы стать создание "обстоятельств непреодолимой силы", то есть форс-мажора, на который можно было бы сослаться как на причину невыполнения контракта", - пояснил Рябцев.
Во-вторых, диверсия на газопроводе привела к росту котировок на всех европейских газовых хабах. В первую очередь - на немецком и нидерландском. "Это, естественно, приведет к тому, что стоимость газа возрастет, и это увеличит доходы Газпрома от продажи газа, который транспортируется по другим направлениям. Поскольку в контрактах цена газа привязана к котировкам на еврохабах", - говорит Геннадий Рябцев.
В-третьих, России сейчас необходимо сделать все для того, чтобы Европа отменила или хотя бы приостановила введение новых санкций против РФ.
"Нарушение поставок по Северному потоку значительно усложнит решение проблем, связанных с отопительным сезоном в европейских государствах. В первую очередь, в Германии, которая являлась крупнейшим потребителем российского газа на континенте достаточно продолжительное время", - говорит Рябцев.
При этом эксперт уточнил, что США, несмотря на то, что именно их Россия обвиняет в диверсии, в повреждении газопроводов на данном этапе не заинтересованы.
"Американскую сторону можно обвинять лишь в том, что у американцев, в отличие от Украины и абсолютного большинства государств в Европе, едва ли не у единственных из всех действительно есть возможность для проведения такой операции", - отметил Рябцев.
Как писал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что авария на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не является случайностью и произошла из-за умышленной диверсии.
В то же время, в Еврокомиссии остановку работы "Северного потока" осудили, заявив, что Россия сделала это под надуманным предлогом.
"Объявление Газпрома сегодня днем о том, что он вновь закрывает Северный поток-1 под обманным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", - написал он.
Остановка Северного потока - новости: