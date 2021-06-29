Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию

На препода вылили ведро фекалий за взятку

На Буковине в городе Новоселицы, мужчина вылил ведро с фекалиями на преподавательницу медколледжа, которую обвинил в вымогательстве взятки, пишет Суспільне.

Сын буковинца написал заявление в полицию, где отметил, что преподавательница хотела получить от него 300 евро за успешную сдачу зачета.

Сейчас этот документ рассматривают и определяют, есть ли основания для открытия дела.

В свою очередь, преподавательница утверждает, обвинения безосновательны, потому что она никогда не требовала взяток.

Отец мальчика заявляет, что имеет доказательства вымогательства взятки и уже передал их полицейским.

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Скандальный инцидент произошел 25 июня на Буковине у Новоселицкого Дома культуры, где проходило торжественное мероприятие.

Правоохранители возбудили против буковинца дело по статье о хулиганстве. Если вину докажут, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Местные СМИ сообщают, что фигурант дела Дмитрий Иванович Корний 1976 года рождения родом из города Воркута, в России.

45-летний мужчина уже отбывал наказание за кражу. В прошлом у него уже был похожий инцидент, только тогда он вылил на голову женщине, которая находилась на рабочем месте в городском совете, стакан горячего кофе. В 2017 году Корний тоже имел привлечение по статье о мелком хулиганстве.

Напомним, в Донецкой области женщина решила покормить уличных котов, однако нарвалась на протест сидевшей на лавочке соседки, которая строго-настрого запретила ей это делать возле дома. Спустя определенное время у дверей кормящей кошек дамы были обнаружены кошачьи фекалии, которые подложила эта же соседка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали акт мести в виде "закладывания бомбы".