Российская сеть супермаркетов Mere открыла магазины в Украине

Сеть Mere вернулась на украинский рынок / Владимир Николаевский, Google Maps

Российская сеть супермаркетов Mere открыла свой первый магазин в Украине. Сеть уже запустилась в Никополе и Павлограде Днепропетровской области.

В целом, компания намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года, сообщил LIGA.net бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.

По его словам, он уже не имеет отношения к компании, но знаком с планами ритейлера. В ближайшее время новые супермаркеты Mere собираются открыть в Днепропетровской и Киевской областях.

Хоменко добавил, что при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны украинских властей.

По данным Retailers.ua, компания Mere планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

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Как сообщал Главред, 18 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что супермаркетов Mere в Украине не будет.

Справка. Mere - проект владельцев российской сети Светофор, которая принадлежит бизнесменам из Красноярска — Сергею и Андрею Шнайдерам. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.