Российские захватчики просили пропустить их к ЗАЭС, чтобы сфотографироваться "для отчетности"

Энергодар держит оборону Запорожской атомной электростанции / Скриншот УНИАН

Глава НАЭК Энергоатом Петр Котин 2 марта, вечером провел брифинг, на котором рассказал, о состоянии АЭС в условиях военного положения в Украине.

Котин рассказал, что обратился в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой обеспечить "зоной контроля" радиусом в 30 метров АЭС в Энергодаре Запорожской области. Таким образом он надеется уберечь стратегический важный для Украины объект от ракетных ударов и/или ведения каких-либо военных действий возле станции.

Сейчас Энергодар на блокпостах защищает от российского захватчика около 22 тыс. местных жителей.

Среди прочего Глава НАЭК рассказал, что русские оккупанты пытаются вести переговоры с главой Энергодара. Парламентеры просили зайти в город ненадолго, только чтобы сделать фотографии на фоне ЗАЭС. После этого пообещали сразу уйти.

"Российские захватчики выходят и пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Они говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", – сообщил Котин слова оккупантов.

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