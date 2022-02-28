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"Ежи" и укрепления из шин: жители Энергодара готовятся мощно встретить врага

28 февраля 2022, 16:17

На въезде в город местные жители соорудили укрепления из автомобильных шин, расставили "ежи" и разбросали скобы.

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Жители Энергодара готовятся мощно встретить врага/ Скрин из видео

В городе Энергодар Запорожской области местные жители готовятся встретить оккупантов – они бросили на оборону города все возможные средства.

Люди соорудили на дороге при въезде в город укрепления, чтобы военная техника врага не могла проехать дальше. Соответствующее видео обнародовал телеканал Украина 24.

Как видно на видео, жители города стянули к въезду в населенный пункт много автомобильных шин и соорудили из них укрепления. Также они установили металлические "ежи" и разбросали скобы, чтобы пробили колеса вражеской техники.

При этом оккупанты уже стянули свои силы к въезду в город. Столкнувшись с препятствиями, которые создали местные жители, враг остановился неподалеку и начал перегруппировку колонны.

Ранее сообщалось, что город Бердянск Запорожской области попало под оккупацию российских войск. Несколько десятков местных жителей вышли на протест – они спели гимн Украины перед тяжелой техникой оккупанта возле Бердянского городского совета.

Напомним, в Черниговской области жители одного из сел обезвредили вражеское транспортное средство. В результате их действий удалось остановить бензовоз с горючим для российских войск.

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война в Украине Запорожская область Энергодар
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