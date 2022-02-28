Гимн Украины перед танком РФ: жители оккупированного Бердянска вышли на акцию протеста

Жители Бердянска вышли на акцию протеста против оккупации/ Скрин с видео

Город Бердянск по состоянию на 07:00 понедельника, 28 февраля, попал под оккупацию российских войск.

Информацию об этом подтвердили "Украинской правде" в Запорожской ОГА.

Отмечается, что под оккупацией Бердянский район.

Во время захвата города один человек погиб, еще один пострадал. По предварительной информации, это были охранники предприятия "Бердянские жатки".

В городе расформировали Бердянский отдел полиции. Местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Городской транспорт остановился, при этом часть коммунальных служб работает.

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Гимн Украины перед российскими танками

Жители Бердянска вышли на протест. Как видно из обнародованного в соцсетях видео, несколько десятков местных жителей вышли на центральную улицу города и спели гимн Украины перед тяжелой техникой оккупанта. Акция состоялась возле Бердянского городского совета

Ранее сообщалось, что российские войска хотят зайти в Херсон использовать мирное население как "живой щит". Для этого оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.

Также сообщалось, что смелая украинка на Сумщине отказалась показывать документы на блокпосту, который незаконно установили оккупанты, и морально уничтожила врага.

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