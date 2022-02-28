Гимн Украины перед танком РФ: жители оккупированного Бердянска вышли на акцию протеста

Бердянск в Запорожской области оккупировали российские военные. Об этом стало известно утром 28 февраля.
Город Бердянск по состоянию на 07:00 понедельника, 28 февраля, попал под оккупацию российских войск.
Информацию об этом подтвердили "Украинской правде" в Запорожской ОГА.
Отмечается, что под оккупацией Бердянский район.
Во время захвата города один человек погиб, еще один пострадал. По предварительной информации, это были охранники предприятия "Бердянские жатки".
В городе расформировали Бердянский отдел полиции. Местные власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Городской транспорт остановился, при этом часть коммунальных служб работает.
Гимн Украины перед российскими танками
Жители Бердянска вышли на протест. Как видно из обнародованного в соцсетях видео, несколько десятков местных жителей вышли на центральную улицу города и спели гимн Украины перед тяжелой техникой оккупанта. Акция состоялась возле Бердянского городского совета
Ранее сообщалось, что российские войска хотят зайти в Херсон использовать мирное население как "живой щит". Для этого оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.
Также сообщалось, что смелая украинка на Сумщине отказалась показывать документы на блокпосту, который незаконно установили оккупанты, и морально уничтожила врага.
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