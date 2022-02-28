В базе данных Кремля обнаружили телефоны целого пула гадалок

В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских гадалок / Фото ​Reuters

Министерство внутренних дел Украины совместно с кибервойсками взломало сайт Кремля и получило доступ ко всей телефонной базе Кремля. Среди номеров телефонов руководителей администрации и журналистов, были также и контакты гадалок.

"В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских гадалок. Это просто, чтобы вы понимали, как работает информационная машина Российской Федерации", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он добавил, что в свободном доступе в чат-боте Власть РФ есть вся телефонная база Кремля. Денисенко призвал граждан звонить по телефону российским чиновникам и выкладывать видео или аудиозапись разговора в социальные сети.

Как сообщал Главред, ранее хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства. В твиттере они опубликовали ссылку на архив, загруженный на файлобменник mega.

После этого украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства и спрашивать, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.

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