В базе данных Кремля обнаружили телефоны целого пула гадалок

В свободном доступе есть вся телефонная база Кремля. Украинцев призвали звонить российским чиновникам и выкладывать видео или аудиозапись разговора в соцсети.
Министерство внутренних дел Украины совместно с кибервойсками взломало сайт Кремля и получило доступ ко всей телефонной базе Кремля. Среди номеров телефонов руководителей администрации и журналистов, были также и контакты гадалок.
"В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских гадалок. Это просто, чтобы вы понимали, как работает информационная машина Российской Федерации", - заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Он добавил, что в свободном доступе в чат-боте Власть РФ есть вся телефонная база Кремля. Денисенко призвал граждан звонить по телефону российским чиновникам и выкладывать видео или аудиозапись разговора в социальные сети.
Как сообщал Главред, ранее хакеры Anonymous взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства. В твиттере они опубликовали ссылку на архив, загруженный на файлобменник mega.
После этого украинцы начали звонить сотрудникам российского ведомства и спрашивать, собирается ли страна-агрессор забирать из Украины тела российских солдат.
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