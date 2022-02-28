Западные СМИ рассказали, как Зеленский их убедил ударить по РФ жесткими санкциями

Владимир Зеленский / Reuters

Введения разгромных экономических санкций против России удалось добиться благодаря эмоциональному выступлению президента Зеленского перед лидерами стран ЕС. Об этом сообщает авторитетное западное издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По их информации, разговоры об отключении России от системы SWIFT зашли в тупик на ‒ из-за скептицизма со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидеров Австрии, Италии и Кипра. Но затем к встрече через по видеосвязи подключился президент Украины Владимир Зеленский. И произнес речь, от которой у некоторых европейских политиков выступили слезы на глаза.

Зеленский, в частности, рассказал о том, чтобы соседи Украины активизировались с помощью для Украины (продовольствием, боеприпасами, топливом), а также мощными санкциями против РФ.

"Это было чрезвычайно, чрезвычайно эмоционально. Послушайте, мы здесь умираем за европейские идеалы", — сказал европейский чиновник, который присутствовал на встрече.

Причем перед завершением видеозвонка Зеленский сказал всем присутствовавшим, что, возможно, они в последний раз видят его живым.

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Именно такая речь Зеленского пересилило сопротивление европейских лидеров по навязыванию мер, которые могут привести российскую экономику к состоянию, близкому к коллапсу.

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Напомним, ранее британское издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Владимир Путин и кремлевская верхушка подослала в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

По данным The Times, вагнеровцы ждут команды от Кремля ‒ для того, чтобы атаковать, а в их расстрельный список также входят премьер-министр Денис Шмыгаль, все члены правительства, столичный мэр Виталий Кличко и его брат Владимир, которые быстро стали знаковыми фигурами для обороны столицы от российских агрессоров. Всего в списке насчитывается 23 человека.