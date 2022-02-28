Евросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФ

Воздушное пространство ЕС закрыто для РФ с 28 февраля / Reuters

С понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, с сегодняшнего дня воздушное пространство ЕС закрыто для РФ.

Информация о европейских санкциях против России опубликована в Официальном журнале Европейского Союза.

Что предусматривают санкции ЕС против России

Запрещены любые полеты в страны ЕС российским самолетам – государственным, частным, принадлежащим российским авиакомпаниям, которые просто зарегистрированы в РФ, не зарегистрированы, но контролируются россиянами. Разрешены только аварийные приземления.

Запрет на какие-либо операции с Центральным банком России. В частности, "заморожены" международные валютные резервы РФ, которые находятся в европейских банках. По состоянию на 18 февраля резервы составили 643,2 млрд. долларов.

Как сообщал Главред, США и партнеры создают многостороннюю трансатлантическую целевую группу, чтобы отслеживать и замораживать находящиеся под санкциями активы российских компаний и олигархов.

ФИФА присоединилась к санкциям против России за военное вторжение в Украину. На территории России не будут проводиться никакие международные соревнования. Российская сборная может выступать в турнирах только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Кроме того, использование названия "Россия" - под запретом.

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