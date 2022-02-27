Без флага и гимна: ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

ФИФА отобрала у России все международные матчи / Фото: Reuters

ФИФА присоединилась к санкциям против России за военное вторжение в Украину, пишет издание Чемпионат.

На территории России не будут проводиться никакие международные соревнования. Российская сборная может выступать в турнирах только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Кроме того, использование названия "Россия" под запретом. Единственным приемлемым вариантом является использование аббревиатуры местной федерации – РФС.

Кроме того, ФИФА проводит дополнительные консультации с УЕФА и Международным олимпийским комитетом. Предмет переговоров – новые санкции в отношении России вплоть до снятия с соревнований.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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