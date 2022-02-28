Сделали в лесу засаду: на Черниговщине местные жители остановили бензовоз войск РФ

В Черниговской области разбили вражеский бензовоз / Суспільне Чернигов

В Черниговской области жители одного из сел оказали помощь по обезвреживанию вражеского транспортного средства. В результате их действий удалось остановить бензовоз с горючим для российских войск. На месте ситуации были найдены различные документы и вещи.

Как сообщает Суспільне, со ссылкой на оперативное командование Север, в селе Новые Боровичи на Черниговщине при помощи местных жителей был обезврежен вражеский бензовоз. Люди оборудовали в лесу засаду, чтобы остановить движение транспорта. Машина противника с горючим в итоге попала в завал, бензовоз потерял управление и врезался в дерево.

На месте происшествия силовики изъяли документы и вещи. Также нашли путевой лист с печатками РФ.

/ Суспільне Чернигов

/ Суспільне Чернигов

/ Суспільне Чернигов

Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение военной техники РФ в сторону областного центра. Местные жители остановили оккупантов, перегородив им дорогу. Вследствие этого они вынуждены были развернуться и поехать в сторону села Сеньковка, откуда ранее и прибыли.

Ранее на въезде в Корюковку на Черниговщине местные жители вышли общиной и остановили движение оккупационных танков России. Колонна оккупационных войск вынуждена была покинуть город.