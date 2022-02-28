В Харькове под обстрел Градами попала целая семья

Град / УНИАН

Российские войска уже несколько часов подряд обстреливают Харьков. В результате обстрела "Градами" по жилому массиву погибла целая семья.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко в Telegram, люди погибли при передвижении по городу в автомобиле.

"При обстреле градами жилого массива Харькова в машине погибла семья. Все это во время переговоров. Ада для вас мало, твари", – написал Цаплиенко.

Напомним, удар был нанесен в районе улицы Деревянко (окраина Харькова. - Главред). "Пару километров от моего родного дома", - сообщил Геращенко.

Также, сообщает Геращенко, город обстреляли с Ураганов и Градов - в частности, попадание произошло на улице Клочковской.

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