В Сибирь, а не на Мадейру: Португалия отправила российский самолет обратно в РФ

Российский самолет принудительно развернули в воздухе / Фото Reuters

Борт российской авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал на Мадейру, был развернут в воздухе после объявления о закрытии воздушного пространства.

Посольство России в Португалии сообщило, что самолет не смог забрать российских туристов из Мадейры и те не вернулись домой. Там сетуют, что португальская сторона не предупредила их о решении закрыть небо, как это сделали другие страны ЕС.

Напомним, уже более 30 стран закрыли небо для российских самолетов из-за военного вторжения России в Украину. В частности, совершать рейсы не могут самолеты, принадлежащие России, с российской регистрацией или находящиеся в собственности тамошних олигархов.

Ранее Главред писал, что с понедельника, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину.

Помимо запрета на полеты, также действует запрет на какие-либо операции с Центральным банком России. В частности, "заморожены" международные валютные резервы РФ, которые находятся в европейских банках. По состоянию на 18 февраля резервы составили 643,2 млрд. долларов.

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