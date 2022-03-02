Российские войска направляются к Энергодару: весь город вышел, чтобы не пропустить оккупантов

Тысячи работников АЭС блокируют въезд для российских оккупантов / Соцсети

Российские оккупационные войска идут в сторону Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В связи с наступлением, в городе объявили тревогу.

Читайте также"Теперь "ихтамнет" точно": ВСУ уничтожили вражеские танки на СумщинеМэр города Дмитрий Орлов сообщил, что захватчики подошли к Энергодару утром, 2 марта. Кроме того, они уже несколько раз пытались штурмовать Запорожскую АЭС.

"Внимание!!! Прямо сейчас враг снова подъехал к Энергодару. Обращаемся ко всем - оперативно подходите на блокпост, мы их не впустим вместе! Ждем всех!"- призвал мэр в Facebook.

Также в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сотни рабочих атомной станции вышли, чтобы остановить захватчиков.

Стоит отметить, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе.

Напомним, российские военные силы оккупировали город Тростянец Сумской области. Захватчики начали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая их на улицы.

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