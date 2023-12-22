"Рождество. Ты не один": к съемкам рождественского проекта присоединилась Первая Леди Елена Зеленская

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Елена Зеленская / 1+1

В этот Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Рождество. Ты не один". Каждый год самые важные праздники украинцы встречают в компании "1+1 Украина". Нынешний Сочельник не станет исключением и зрители смогут провести его в компании любимых ведущих, военных, украинских артистов, волонтеров, активистов и тому подобное.

Рождественского вечера на телеэкранах появится первая леди Украины Елена Зеленская. В проекте "Рождество. Ты не один" жена Президента пообщается с детьми, которые в этом году стали известными благодаря своим талантам. Так, к разговору с первой леди присоединятся дети-волонтеры, которые помогали ВСУ. 11-летний Владислав рассказал, что с начала полномасштабного вторжения он вместе с родителями готовил блины для ребят, которые дежурят на блокпостах. За это время он накормил более 1000 украинцев.

"Война началась в 2014 году, хотя я был еще маленьким, но я помню, как мои родители помогали", - говорит Владислав.

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Присоединится к разговору и Анастасия Димид, которая в этом году представляла Украину на Детском Евровидении, которое состоялось во французском городке Ницца. С первой леди пообщается и 6-летний парень по имени Матвей, который накануне Пасхи спел песню "Скоро уже будет Пасха", и стал известным на всю страну благодаря соцсетям. Эксклюзивно для "1+1 Украина" парень рассказал, написал ли он песню о Рождестве и ждать ли новых интернет-хитов.

Елена Зеленская / 1+1

"Дорогие друзья, маленькие и взрослые, родители и дети, во времена когда темно очень хочется света, во времена когда холодно хочется тепла, но в именно такие времена свет и тепло - это мы с вами. Мы можем дать его друг другу и всем, кто в этом нуждается. Вся наша страна сегодня - это рождественские огоньки наших душ, поступков, помощи и неравнодушия, поэтому наша страна сияет среди любой тьмы. В наших сердцах - тепло среди любого холода. С Рождеством, дорогие украинцы, тепла, света вам и вашим семьям", - говорит Первая леди Украины Елена Зеленская.

Напомним, проект "Рождество. Ты не один" имеет благотворительную миссию. В рамках проекта будут собираться средства на помощь деткам-воспитанникам "Школы супергероев", которые нуждаются в надлежащем оборудовании и условиях для обучения.

Производство проекта - Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер-постановщица - Катя Царик.

Какие еще традиции будут возрождать украинские звезды, смотрите 24 декабря в 21:00 в рождественском проекте "Ты не один" на телеканале "1+1 Украина" и ТЕТ, на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

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