'С Украиной в сердце': БФ молодежной инициативы 'Надія' проведет волну аукционов в Европе и США для сбора средств на медоборудование

https://glavred.info/ukraine/s-ukrainoy-v-serdce-blagotvoritelnyy-fond-molodezhnoy-iniciativy-nadiya-provedet-volnu-aukcionov-v-evrope-i-ssha-dlya-sbora-sredstv-na-medoborudovanie-10476223.html Ссылка скопирована

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" объявил о начале волны благотворительных аукционов "С Украиной в сердце", на которых будут собраны средства для приобретения медицинского оборудования – КТ, гастроскопов, УЗИ и рентген-аппаратов. Главным партнером мероприятий станет известный украинский фонд HOPE.UA.

Аукционы "С Украиной в сердце" состоятся в ряде стран мира, первый - уже в этом месяце в одной из европейских стран. А заключительное мероприятие пройдет 24 августа, в День Независимости Украины в США при поддержке американских партнеров фонда, в частности, "Revival Foundation".

На первом благотворительном аукционе "Несокрушимые сердца", организованном фондом "Надія" в Киеве 30 апреля, собрано более 130 тысяч евро на приобретение первого и единственного на всю Донецкую область аппарата МРТ. Аукцион поддержали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов, которые подписали лоты и поблагодарили волонтеров за их готовность спасать жизни украинских защитников.

"Это результат доверия людей к нашему фонду, поддержки международных партнеров, а главное - невероятного человеческого уважения и любви к нашему главнокомандующему генералу Валерию Залужному, наших ВСУ и военных медиков, которые ежедневно на передовой спасают сотни жизней. Мы смогли объединить спонсоров, меценатов, бизнесменов для большой миссии - спасения тех, кто защищает от врага наше государство", - отметила Алла Ландар, почетный президент БФ молодежной инициативы "Надія".

По словам одного из основателей фонда Ивана Дубиля, первое мероприятие в волне аукционов "С Украиной в сердце" состоится в одной из европейских стран и пройдет под патронатом Посольства Украины. На мероприятие приглашены первая леди этой страны, представители посольств дружественных к Украине стран, местные общественные деятели, бизнесмены, меценаты и украинцы, проживающие в Европе.

"Наш опыт проведения аукциона "Несокрушимые сердца" в Киеве, по результатам которого мы смогли приобрести для Донетчины аппарат МРТ, доказал, что "Надія" имеет поддержку и доверие людей. А доверие, умноженное на желание людей помочь, выливается в замечательные, полезные и жизненно важные для украинских больниц благотворительные проекты", - рассказал соучредитель фонда Владислав Ландар.

На аукционах "С Украиной в сердце" запланированы выступления амбассадора фонда "Надія", пианиста и композитора Евгения Хмары, группы KAZKA и певца CHEEV. Среди лотов - флаги и марки с подписями Валерия Залужного и Кирилла Буданова; боксерские перчатки с подписями братьев Кличко и Александра Усика; футбольные мячи с подписями игроков ФК "Динамо" и ФК "Шахтер", ювелирные украшения и одежда украинских брендов.

Партнерами мероприятия выступили Revival Foundation и Eltech Trust, Klitschko Foundation, Украинская ассоциация футбола, "Золотая страна", "Медирент" и "Дойч-Фарм", благотворительный фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, группа компаний PERIMETER, БФ "Художественная инициатива", From Heart UA и Киевский областной совет.

Присоединиться к сбору может каждый украинец, перечислить средства можно здесь - https://nadia-fund.com/last-materials#rec525822472. каждая гривна - это ваш вклад в спасение жизни!

"Мы благодарны за поддержку всем, кто помогает Украине, украинским защитникам, медикам и мирным людям. Война стала испытанием для всех, но она добавила нам единства, сил и желания помогать из любой точки мира. Именно для людей, которые живут с Украиной в сердце, мы и проводим ряд благотворительных мероприятий. Объединив все наши усилия, мы сможем спасти больше жизней, вернуть домой живыми наших защитников и приблизить победу!"- резюмировала Алла Ландар.