Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира

Одна из прививок предоставляет возможность посещения 140 стран мира / pixabay.com

Украинцы, получившие вакцину от коронавируса AstraZeneca, могут путешествовать в более чем 140 стран мира. При этом необходимости ПЦР-тесте и самоизоляции нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, ссылаясь на рейтинг COVID-вакцин для привитых, которым открыто больше всего стран. Данный список составило издание VisaGuide.World.

"AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более 140 странах мира. AstraZeneca/Covishield индийского производства - в 60 странах", - указано в сообщении.

Отмечается, что препарат против коронавируса Comirnaty/Pfizer признали 125 стран; Moderna - 86 стран; CoronaVac/ Sinovac - 48 стран.

Между тем, в Минздраве подчеркнули, что признание вакцины еще не дает гарантированного право на въезд на территорию страны с прививкой. Каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ. Причем, они могут меняться.

Поэтому на сайте МИД опубликованы актуальные правила въезда в каждую конкретную страну.

Напомним, эксперты обнаружили, что на самом деле было в вакцине Moderna, которой получали прививки японцы. Оказалось, что это - нержавеющая сталь. Ранее из-за неизвестных частиц в стране приостановили использование трех партий этой вакцины.