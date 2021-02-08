Санкции против каналов Козака: в Слуге народа раскрыли детали

Никита Потураев / УНИАН

Санкции против трех телеканалов, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку являются "блистательной операцией", заявил народный депутат от Слуги народа Никита Потураев.

Как подчеркнул он в интервью Цензор.НЕТ, санкции против телеканалов являются "блестящей операцией по информационной защите Украины".

Он напомнил, что в парламенте по этому поводу работала временная следственная комиссия в период 2019-20 годов.

"Я был ее участником, прошло много заседаний. Кстати, подчеркну, что господин Козак не явился ни на одно из заседаний - хотя мог бы. Зато приходил наш коллега Нестор Шуфрич, который откровенно иронизировал над работой нашей комиссии", - рассказал "слуга народа".

При этом он прокомментировал ситуацию, когда представители Слуги народа сами массово участвовали в эфирах трех закрытых каналов.

"Ходили те люди, которые считали для себя возможным туда ходить. Это был результат большой внутрифракционной дискуссии 2019 года. Скажем, была крайняя точка зрения Андрея Богдана, который утверждал, что общаться можно вообще в обход любых традиционных СМИ, напрямую. Эту точку зрения он публично высказывал… Тем не менее, можно было бы ходить на ток-шоу даже каналов, которые не отличаются объективностью редакционной политики", - добавил Потураев.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: