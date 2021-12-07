Сбил женщину и не подпускал врачей: за полицейского в Одессе взялось ГБР

Расследованием ДТП занимается ГБР / ua.depositphotos.com

В Одессе в начале декабря случилась жесткая авария с участием авто и. о. начальника полиции области. Его служебное авто сбило женщину на пешеходном переходе.

ДТП произошло еще 3 декабря - женщина травмировалась и нуждалась в немедленной помощи, однако лица из автомобиля не подпускали к ней медиков скорой, сообщили в пресс-службе ГБР.

В ведомстве установили, что наезд на пешехода совершил служебный автомобиль заместителя начальника полиции Одесской области. Он якобы сбил женщину на переходе, когда поехал на красный сигнал светофора.

Впоследствии туда приехала карета скорой, однако госпитализировать пострадавшую не удалось. Полицейский этому помешал и сказал, что сам отвезет ее в больницу.

Те, кто находился в авто сильно спешили

"Думская" сообщил, что за рулем служебного Hyundai Sonata был бывший руководитель патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев. Сейчас он является исполняющим обязанности замначальника управления полиции области. Также с ним якобы ехал исполняющий обязанности начальника одного из управлений полиции Одесской области.

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Читайте такжеАвтомойщик угнал Tesla и устроил ДТП: ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имуществаПо данным журналистов, мужчины мчались на большой скорости, поскольку спешили в горсовет Черноморска, под которым происходили столкновения активистов и правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Одессе 17-летний парень угнал автомобиль Daewoo. Однако он нарушил ПДД и это заметили копы, которые потребовали остановить машину. В ответ на это подросток устроил гонки с полицией.

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