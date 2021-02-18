СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе

СБУ сообщила о подозрении Андрею Картаполову / Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрей Картаполову.

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Подозрение выдвинуто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Картаполов вместе с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и руководство российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов возле города Иловайск во время их выхода по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные "гарантии" руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Читайте такжеУкраина подала иск в Гаагу о казни военных под Иловайском и Дебальцево

Напомним, в 2015 году начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении, и они были объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года.

Кроме того, международная почтовая компания DHL доставила по месту несения службы начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова повестку на допрос в Главную военную прокуратуру Украины.