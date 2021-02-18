СБУ сообщила о подозрении заместителю Шойгу за военные преступления на Донбассе

Сообщено о подозрении заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Андрей Картаполову.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрей Картаполову.
"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Подозрение выдвинуто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);
- ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.
Кроме того, установлено, что в августе 2014 года Картаполов вместе с другими представителями командования ВС РФ обеспечивал планирование и руководство российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины, участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов возле города Иловайск во время их выхода по так называемому "зеленому коридору" под предоставленные "гарантии" руководства РФ, а также обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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Напомним, в 2015 году начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову и еще 10 российским военным сообщено о подозрении, и они были объявлены в межгосударственный розыск в связи с событиями в Иловайске в августе 2014 года.
Кроме того, международная почтовая компания DHL доставила по месту несения службы начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова повестку на допрос в Главную военную прокуратуру Украины.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".