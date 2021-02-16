На Одесчине СБУ схватила диверсанта-боевика "ЛНР"

Как сообщают представители спецслужбы, задержанный боевик "ЛНР" имеет весьма большой опыт боевых действий против военнослужащих ВСУ.
В Одесской области задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика", который прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах. Задержание провели сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины, сообщается на сайте спецслужбы.
Как утверждают сотрудники СБУ, житель Луганской области в 2014 году принимал участие в захвате здания регионального Управления СБУ и обеспечивал его "охрану". Затем он продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против украинских военных в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" как командир разведывательно-диверсионной группы.
Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Снайпер боевиков группировки "ЛНР", который недавно сдался украинским военным, заявил ‒ оккупанты-россияне сформировали заградительные отряды. Их задача ‒ расстреливать тех, кто решил сдаваться либо дезертировать.
- Позднее блогер и представитель Донбасса на переговорах в Минске Денис Казанский заявил - на временно оккупированных районах Донбасса умер один из главарей группировки боевиков "ЛНР" Алексей Павлов (кличка "Леший").
- Павлов был командиром одного из крупных батальонов группировки "ЛНР" в 2014 году. И лично участвовал в захвате здания Управления СБУ в Луганской области.