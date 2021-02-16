На Одесчине СБУ схватила диверсанта-боевика "ЛНР" / УНИАН

В Одесской области задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений подконтрольной россиянам группировки боевиков "Луганская народная республика", который прибыл для выполнения диверсий на украинских военных объектах. Задержание провели сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины, сообщается на сайте спецслужбы.

Как утверждают сотрудники СБУ, житель Луганской области в 2014 году принимал участие в захвате здания регионального Управления СБУ и обеспечивал его "охрану". Затем он продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против украинских военных в составе так называемого "Третьего Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" как командир разведывательно-диверсионной группы.

Задержанный диверсант / сайт СБУ

Мужчине объявили о подозрении за участие в террористической группе / террористической организации, а суд отправил его под стражу.

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